Pahor: Treba je graditi mostove prijateljstva

Pahor pravi, da je sicer prav, da Slovenija opozori naše sosede, ko ti storijo kaj nesprejemljivega, a da ne smemo zaloputniti vrat, temveč odpirati nova in graditi mostove prijateljstva. Poudarja, da je treba videti širšo sliko, ne le enega dogodka. “Verjetno bo kdo rekel, da sem naiven, a tridesetletne izkušnje v politiki so me naučile, da je to najboljša pot,” je prepričan Pahor. Poudaril je, da tudi nova razkritja o prisluhih ne smejo vplivati na to, kar smo že dosegli, na to, kar je določilo arbitražo sodišče. “Odločitev imamo, ne glede na to, kaj pravi hrvaška stran,” ocenil pa je tudi, da se je tako takrat kot tudi danes Sova odzvala primerno.

S katerim od hrvaških kolegov o tej aferi še ni govoril, ampak namerava, kot je zatrdil, že v začetku maja. Takrat s hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović organizirata vrh procesa Brdo-Brioni, ki bo potekal v Tirani. Pahor opozarja, da je v regiji trenutno na splošno precej napetosti, “zato ne smemo dopustiti, da to ogrozi našo varnost in mir”.