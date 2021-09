Pahor v Bologni o medkulturnem in medverskem dialogu

Predsednik republike Borut Pahor se je v Bologni udeležil foruma skupine G20 o medkulturnem in medverskem dialogu. Kot je opozoril v slavnostnem govoru, so ena od družbenih ran, ki jih je nujno treba pozdraviti, delitve, posebej politične in ideološke. Predlagal je tudi srečanje visokih verskih predstavnikov z območja Zahodnega Balkana.

Po besedah Boruta Pahorja v zadnjem času splošno razumevanje dialoga postalo omejeno na pravico do izražanja lastnega mnenja. "Ni občutka spoštovanja do različnih stališč in prizadevanja, da bi jih zbližali," je opozoril. Prepričan je, da je potrebno dvigniti raven kulture dialoga, "ki se je nevarno poslabšala s širjenjem nestrpnega, žaljivega in celo izključujočega sovražnega govora". Konstruktivno sodelovanje je možno le skozi dialog, sodelovanje pa je edini način za doseganje mirnih rešitev problemov, je še dejal slavnostni govornik Pahor. Spomnil je še, da ustavno načelo ločitve Cerkve od države ne prepoveduje konstruktivnega dialoga med političnimi institucijami države in verskimi oblastmi. Pahor verjame, da je tak dialog izjemnega pomena, posebej v trenutnih razmerah, zato se je zavzel za srečanje visokih verskih predstavnikov z območja Zahodnega Balkana.

icon-expand Pahor v Bologni FOTO: Daniel Novakovič (STA)

V prologu pred otvoritveno slovesnostjo Foruma je z nagovorom nastopil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. S predsednikom Pahorjem sta ob tem imela krajše srečanje, na katerem sta govorila o slovenskem predsedovanju Svetu EU in o nekaterih aktualnih vprašanjih EU in njene prihodnosti, so sporočili iz urada predsednika republike. V soboto zvečer se je Pahor udeležil slovesnosti v spomin na žrtve, ubite med molitvijo v cerkvah različnih veroizpovedi po vsem svetu. Spominska slovesnost je potekala v baziliki sv. Štefana, mašo je daroval bolonjski nadškof, kardinal Matteo Zuppi.

icon-expand Pahori in Sassoli FOTO: Daniel Novakovič (STA)