Pahor v Bruselj poslal pismo, v katerem se zavzema za članstvo BiH v EU

S tem bi se po Pahorjevem prepričanju okrepile proevropske sile v Bosni in Hercegovini in dinamika notranjega prilagajanja evropskim normam. Ocenjuje namreč, da so potrebni konkretni koraki za čimprejšnjo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan.

Kot je zapisal v pismu, ga posebej skrbijo razmere v BiH in da so v tej državi negativne posledice prepočasnega širitvenega procesa Evropske unije in odmikanja Evropske perspektive najbolj očitne: "V teh razamerah se krepijo nacionalizem in težnje po spremembah meja, vse to pa vodi v še večjo nestabilnost, ki ogroža varnost ne le BiH in njene neposredne soseščine, pač pa tudi EU."