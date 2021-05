Pahor v DZ poslal imena štirih kandidatov za člane Sodnega sveta

Predsednik Borut Pahor je predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču posredoval kandidatno listo za člane Sodnega sveta. Med kandidati sta odvetnika Urška Kežmah (na predlog Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Odvetniške zbornice Slovenije) in Andrej Razdrih (na predlog Odvetniške zbornice Slovenije), visokošolski učitelj Jorg Sladič (na predlog Nove univerze v Novi Gorici) in redna profesorica Viktorija Žnidaršič Skubic (na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Zveze društev pravnikov Slovenije).

"Predsednik republike ocenjuje, da so predlagane kandidatke in kandidati s svojim izkazanim strokovnim znanjem na različnih pravnih področjih, dosedanjim delom in izkušnjami primerni za opravljanje predlagane funkcije;" sporočajo iz njegovega urada.

Iz predložene liste morajo poslanke in poslanci izbrati dva člana Sodnega sveta Slovenije,"ki bosta uspešno in strokovno suvereno opravljala to pomembno funkcijo varuha samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti".

Volitve dveh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, so razpisane za 15. junij 2021. Predlagani kandidati se bodo še pred glasovanjem v Državnem zboru ločeno predstavili javnosti.

Pahor je 26. marca objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana na podlagi obvestila predsednika DZ Zorčiča, da 2. julija poteče mandat petim članom Sodnega sveta, od tega dvema članoma, ki ju na predlog predsednika republike izvoli DZ.

Na podlagi zakona o Sodnem svetu, ki določa, da DZ na predlog predsednika republike člane Sodnega sveta izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, je predsednik republike nekaterim institucijam poslal tudi pismo s prošnjo za razmislek pri oblikovanju predloga možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta.