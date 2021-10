Pahor v DZ poslal predlog za imenovanje Roka Svetliča za ustavnega sodnika

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Igorju Zorčiču posredoval predlog, v katerem za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije predlaga red.prof.dr. Roka Svetliča , pravnega strokovnjaka in raziskovalca, predstojnika Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pahor ocenjuje, da Svetlič izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te funkcije. Po opravljenih pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin in poslancema narodnosti je tudi ugotovil, da ima Svetlič zadostno podporo za izvolitev v DZ.

Predlog prihaja po posvetovanjih Pahorja s poslanskimi skupinami o kandidatih za ustavnega sodnika v četrtem krogu iskanja naslednika sodnice Dunje Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel že julija lani. Pahor je v prejšnjem krogu predlagal Janeza Kranjca, ki je na glasovanju v DZ prejel 45 glasov, torej en glas premalo. V drugem krogu je predlagal Anžeta Erbežnika, ki je prejel 44 glasov, v prvem krogu pa Andraža Terška, ki je prejel še dva glasova manj.

Tokrat so na poziv prispeli štirje predlogi - Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek. Po posvetovanju s poslanskimi skupinami predstavniki slednjih niso razkrivali, koga podpirajo, v delu opozicije so celo izražali dvom v izvoljivost katerega koli kandidata. Medtem so v uradu predsednika zapisali, da se nakazuje, da ima največ možnosti Svetlič, in da bo Pahor to preveril na dodatnih posvetovanjih prihodnji teden. A se je torej odločil predlog poslati v DZ že ta teden.