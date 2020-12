Pahor v nagovoru vojakom: Ponosen sem na vaše delo

Na videokonferenci so predsedniku poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske iz Severne Makedonije, Afganistana, Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Latvije, Libanona, Iraka, Sirije, Srbije, Italije ter Malija, kjer skupaj trenutno deluje okrog 370 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Dodal je, da je delo slovenskih vojakov na mednarodnih misijah izjemno pomembno, vsakoletne pogovore z njihovimi predstavniki pa obravnava kot "družinska predbožična druženja", ki mu veliko pomenijo, so sporočili iz urada predsednika republike. Vojakom je predsednik republike zaželel nadaljnje uspešno soočanje z izzivi, ki jih s seboj prinaša pandemija covida-19.

Obrambni minister pa jim je sporočil, da Slovenija v primeru kakršnih koli zapletov ne bo nikogar od njih pustila na cedilu. "Naj stane, kar hoče, to ministrstvo in ta vojska bo poskrbela za vsakogar, kjerkoli na misiji je," je zagotovil Tonin. Vojska bo po besedah ministra tudi med prednostnimi skupinami za cepljenje proti covidu-19, razmišljajo pa tudi, kako dostaviti cepivo vojakom na mednarodne misije.

Pahor je v nagovoru izpostavil tudi pomen sistemskega zakona o investicijah v Slovensko vojsko, ki zagotavlja stabilno financiranje opremljanja vojske v naslednjih šestih letih. "To je mejnik, prelom. Da ne gre za enkratno odločitev, vezano na proračun, ampak gre za sistemski pristop k stabilnemu financiranju opreme, posodobitvi vojske, je tisto, kar nas mora navdihovati in me navdaja z velikim upanjem," je poudaril in ocenil, da lahko to pozitivno vpliva tudi na delo vojakov na misijah v tujini.

Predsednik je še napovedal, da bo prihodnje leto obiskal vojake na kateri od misij, če bodo epidemiološke in druge razmere to dovoljevale.

Glavaš pa je vojakom zaželel uspešno dokončanje nalog ter uspehov v tem in prihodnjem letu.