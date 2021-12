Pahor v novoletni poslanici: Moramo si pomagati in skupaj zmagati

Borut Pahor je državljanom in državljankam RS voščil srečno novo leto.

Poslanico je predsednik Borut Pahor sicer začel z besedami, ki mu jih je kolesar Tadej Pogačar zapisal v novoletnem voščilu: "Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj." Te navdihujoče besede po Pahorjevih besedah dobesedno nagovarjajo vse nas.

Kot je nadaljeval, je Pogačar v voščilu poudaril pomen vztrajnosti pri doseganju ciljev. "Naj gre za šport, šolo, posel ali politiko, tekma je tekma in za vsako stvar se je treba boriti. Če nas pri tem vodi jasen cilj in višji namen, je mnogo lažje. Želim nam, da bi to zmogli tudi kot narod, saj te vrednote še zlasti potrebujemo v teh nenavadnih časih," je v voščilu Pahorju zapisal Pogačar.

Po Pahorjevih besedah nobeno malodušje ne pride v poštev. "Ciljna ravnina je sicer daljša, kot smo mislili. Toda zadoščenje, da jo bomo končno zmagovito prečkali skupaj, bo neskončno," je prepričan. "V upanju, da se to zgodi čim prej, nam želim odločnost, strpnost in pogum," je navedel in sklenil: "Srečno, Slovenija."