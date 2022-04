Pahor v predsedniški palači sprejel ukrajinske begunce

Sprejema se je poleg beguncev udeležil tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič, ki se je Sloveniji zahvalil za gostoljubnost in za prijateljske odnose, ki jih Slovenija goji z Ukrajino. "Slovenija ni majhna država, Slovenija ima veliko srce," je dejal.

Svoje goste je nagovoril tudi predsednik Borut Pahor. "Vašo domovino je napadel ruski agresor. Brez povoda in brez razloga. V tej vojni, ki je neusmiljena, padajo pogumni ukrajinski vojaki in nedolžne žrtve. Njim v čast in spomin vas prosim, vstanimo in se jim poklonimo z minuto molka," je dejal.

Veleposlanika Brodoviča je prosil naj ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu prenese izraze občudovanja za njegov upor in pogum ukrajinske države in ljudi, z željami za skorajšnji mir in obnovo te države.

Pred prireditvijo je predsednik republike na pogovor sprejel Katarino Štrukelj, direktorico vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, Terezo Novak, izvršno direktorico Slovenske filantropije, Jevgenija Gorešnika, predstavnika ukrajinske diaspore v Sloveniji, in Natalio Korolovo, koordinatorko prostovoljcev.