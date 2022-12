Pahor v Trstu pozval slovenski narod, naj gre pogumno naprej in pazi na jezik

"Pripadamo čudovitemu narodu, ki je znal iz svojih zgodovinskih izkušenj, ki so bile tudi grenke, povleči nekaj naukov in je z ustanovitvijo države ustanovil sebi pomembno orodje nadaljnjega razvoja," je dejal. "Pojdimo s pogumom naprej, ohranimo razlike, ker nas bogatijo, bodimo demokratičen narod in pazimo na svoj jezik in vse, kar določa - kulturo, zavest, identiteto," je pozval. Dodal je, da je treba dati krila tudi skupni evropski identiteti, ker nenazadnje varuje našo narodno skupnost.

"Med vašim mandatom smo začutili, da ste tudi naš predsednik," je poudarila predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila in spomnila, da je Pahor obiskal Slovence na Videmskem, Goriškem in Tržaškem. Po njenih besedah je pokazal, da je vredno vlagati v sožitje, dialog in spravo. "Niste pa samo človek besed, ste človek dejanj," je izpostavila Dobrila. "Pod vašim budnim očesom in ob sodelovanju diplomacije se je zgodil 13. julij 2020," je dodala in ob tem spomnila na predsednikove zasluge za vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti.

Predsednik je na slovesnosti orisal nekaj dogodkov, ki so privedli do tega, da sta 13. julija 2020 z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello sto let po fašističnem požigu Narodnega doma v Trstu skupaj prisostvovala podpisu dokumenta o prenosu lastništva te zgradbe v roke slovenske manjšine. Pri tem je izpostavil, da sta prav predsednika krovnih organizacij manjšine, ki sta bila pripravljena preseči razlike v stališčih, odločilno vplivala na to, da je Narodni dom znova v slovenskih rokah.

"Razdirati in deliti je lahko, graditi sožitje ob spoštovanju medsebojnih razlik pa je veliko težje," pa je dejal predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj. Prizadevanja predsednika za dialog in spravo je primerjal s posajenimi semeni, ki kažejo tudi na vizijo prihodnosti.