Pahor v zadnjem poročilu: Trudil sem se biti predsednik vseh

V letošnjem poročilu glede najpomembnejših zadev ni mogoče spregledati ruske agresije na Ukrajino, je zapisal. Ta spreminja podobo Evrope in odpira številna vprašanja glede njene prihodnosti. Poudaril je, kako pomembno je, da je Slovenija del soglasja zahodnega sveta, da je treba Ukrajini pomagati. "Čeprav si vsi želimo, da se vojna čim prej prevesi v mirno reševanje spora, je bistvenega pomena naša skupna odločitev, da je to najprej in predvsem odvisno od ukrajinskega naroda in njegovega vodstva, saj je Ukrajina napadena in ima pravico do obrambe," je zapisal.

"Tega nisem hotel. Zato sem se vse do poletnih počitnic 2022 ob vseh drugih dejavnostih skrbno pripravljal tudi na ta čas slovesa," je zapisal. Vse aktivnosti so zato načrtovali, kot da se mandat letos sploh ne bi končal. "V tem smislu sem že 6. avgusta odpotoval na uradno slovesnost na Hrvaško, od tam pa na državniški obisk v Turčijo. Od vrnitve iz Ankare naprej tako rekoč ni bilo prostega dne," je zapisal.

Bivši kolegi, ki so zaključevali dva mandata predsednikov republik, so Pahorja opozorili, da so zadnji meseci nekako najtežji, toda ne zato, ker bi bili polni dela, temveč prav nasprotno, ker se naj nihče ne bi več zanimal zanje.

"Ker sem se bil že dvakrat poslavljal s pomembnih položajev, predsednika parlamenta in vlade, sem iz osebne izkušnje vedel, kako je za določitev dediščine opravljenega dela bistven prav njegov konec," je zapisal. Zato niso želeli pustiti nobenih naključij, kolikor je bilo mogoče, je bil med ljudmi, prizadevno vršil svoja ustavna in zakonska pooblastila, opravljal je delovne in uradne obiske v tujini in gostil še zadnje, 11. srečanje voditeljev pobude Brdo-Brioni ter se opredeljeval do vprašanj, ki so se mu zdela relevantna.

"Glede volitev, tudi predsedniških, se nisem javno opredeljeval," je zapisal. To je tudi sicer sodilo v okvir njegovih prizadevanj, da kot predsednik republike ni zgolj še en politik, ki ima o vsem stališča, temveč predsednik republike, ki je praviloma zelo zadržan, zlasti do tistih zadev, ki urejajo odnose moči in oblasti v državi, je dodal.