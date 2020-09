Pahor: Veliko več stvari nas povezuje kot ločuje

"Primorce nas je zgodovinska usoda po prvi svetovni vojni proti naši volji pahnila izven okvirjev matičnega naroda. Upor proti fašizmu in partizanski boj pa sta nas po naši volji po drugi svetovni vojni vrnila v skupno domovino," je v nagovoru na proslavi Skupaj, pred odprtim morjem, ki jo gosti Vojašnica slovenskih pomorščakov v Ankaranu, poudaril predsednik.

Po Pahorjevih besedah se z zgodovinske razdalje zdi, kot bi se skoraj vse prejšnje stoletje z vsemi spremembami ozemeljske celovitosti Slovenije, od Primorja do Prekmurja, pripravljalo na poznejšo ustanovitev lastne države. "Dejstvo pa je, da gredo zasluge za to številnim generacijam slovenskih domoljubov, ki so razumeli duh svojega in prihajajočega časa," je poudaril. "Ko zremo v našo prihodnost, stojimo na njihovih ramenih," je dodal.

Glede prihodnosti se po predsednikovih besedah skupaj nadejamo, da bodo naši otroci in njihovi otroci živeli v miru in blaginji. "Naša odgovornost je, da krepimo vse tiste demokratične in državotvorne vrednote, ki so gradnik take obetavne prihodnosti,"je dodal.

"Prizadevati si moramo za vsestranski razvoj naše ožje in širše domovine"

Po Pahorjevih besedah si moramo prizadevati za vsestranski razvoj naše ožje in širše domovine - Slovenije in EU. V teh, po njegovi oceni v osnovi nam zelo naklonjenih okoliščinah, pa Pahor pogreša več sodelovanja in medsebojnega spodbujanja. "Med nami je vse preveč nestrpnosti in celo sovraštva. To ni prihodnost, ki je obetavna in to mi lahko spremenimo," je pozval.

Prav državni praznik, ki ga zaznamujemo v torek, je po oceni predsednika priložnost, da nas spomni na to, da nas veliko več stvari povezuje kot ločuje in da lahko velike stvari za skupnost dosežemo le skupaj. Državni praznik bo predsednik obeležil s tradicionalnim dnem odprtih vrat v Predsedniški palači, ki bo potekal v torek, 15. septembra 2020, ob 11. uri.