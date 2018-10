Pahor: Verica Trstenjak je primerna kandidatka za ustavno sodnico

Tridnevna posvetovanja Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin so bila namenjena pogovorom o izbiri kandidata za sodnika ustavnega sodišča, predsednik republike pa je neuradno izmenjal mnenja in stališča tudi o izbiri guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, so sporočili iz predsednikovega urada. Na Pahorjev poziv za zbiranje možnih kandidatov za mesto ustavnega sodnika sta sicer prispela dva predloga: Andraža Terška in Boštjana Pintarja, a je Teršek pozneje soglasje h kandidaturi umaknil. V SDS pa so Pahorju kot kandidatko predlagali nekdanjo generalno pravobranilko na Sodišču Evropske unije Verico Trstenjak, ta pa je dala tudi soglasje h kandidaturi.

Po posvetih vodij poslanskih skupin je jasno, da kandidaturo Trstenjakove podpirajo v SDS, NSi in SNS, prav tako naj bi jo bili pripravljeni podpreti nekateri poslanci DeSUS. V LMŠ in SD, kjer so podpirali kandidaturo Terška, so po umiku njegovega soglasja napovedali nov premislek, v SMC, SAB in Levici pa so se zavzeli za to, da se poišče dodatne kandidate.

Za izvolitev najmanj 46 poslanskih glasov

Pahor pa je po posvetih ocenil, da je Trstenjakova primerna kandidatka, ki izpolnjuje visoke strokovne kriterije za opravljanje te pomembne funkcije.