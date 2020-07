Pahor vladi poslal osem kandidatov za Splošno sodišče EU

Kot so ob tem sporočili iz urada predsednika republike, je ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič predsednika republike v ponedeljek obvestila, da se je na ponovni razpis ministrstva za to mesto prijavilo osem kandidatov.

Po abecednem vrstnem redu so to pravnik Evropskega parlamentaAndrej Auersperger Matić, izredna profesorica za pravo EU na pravni fakulteti univerze v Maastrichtu Maja Brkan, predavateljica na Univerzi Cambridge Veronika Fikfak, nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič, član direktorata za raziskave in dokumentacije v Sodišču EU v Luksemburgu in ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu Saša Sever, strokovnjakinja za evropsko in mednarodno pravo Ana Stanič, doktor filozofije in doktor pravnih znanosti ter redni profesor mednarodnega prava na pravni fakulteti nizozemske univerze v Maastrichtu Jure Vidmarin svetovalka na ustavnem sodišču Renata Zagradišnik.