Pahor na kritike: Vrnitev vojakov ni škodila našemu ugledu

"Po svoje sem vesel, da je v javnem mnenju prisotno stališče, da se ne smemo umikati prezgodaj in brezglavo. Če želimo še naprej kot članica Nata in zaveznica v svetu opravljati mirovne misije, je tako stališče javnosti zelo dragoceno. Hkrati pa moramo tudi razumeti, da se javno mnenje zelo hitro spremeni, ko pride do dejanskih žrtev," se je na kritike glede prehitrega umika slovenskih vojakov iz Iraka odzval Pahor. Za odločitvijo še vedno stoji in ocenjuje, da ni škodila našemu ugledu.

"Sredi preteklega tedna in danes podpiram odločitev, da misija Slovenske vojske v Iraku ostaja. Prav tako sem še vedno prepričan, da je bila odločitev o predčasni vrnitvi prejšnjega kontingenta Slovenske vojske iz Erbila v kontekstu vseh okoliščin pravilna," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik države Borut Pahor, na katerega so se zaradi (pre)nagle odločitve, ki niti ni bila v njegovi pristojnosti, v preteklih dneh zgrnile kritike o notranjepolitičnih ciljih in samopromociji. Pahor odločitev utemeljuje z besedami, da niso bili izpolnjeni pogoji, da bi vojaki opravljali svojo misijo – urjenje kurdistanskih varnostnih sil –, in ocenjuje, da predčasna vrnitev vojakov ni škodila ugledu Slovenske vojske in Slovenije pri zaveznikih.

Vojaški poznavalci so tako kot do ministra Erjavca kritični tudi do vrhovnega poveljnika vojske, ker da sta imela oba pred očmi predvsem notranjepolitične cilje in samopromocijo. FOTO: POP TV

"Kot nekdanji predsednik vlade in zdaj predsednik republike ter poveljnik obrambnih sil sem moral v skupno več kot desetih letih sprejeti odločitve ali dati mnenja o ukrepanju vojakov na naših misijah, če je prišlo do spremembe varnostnih razmer ali drugih okoliščin. Nikoli nisem sprejel odločitve o umiku, če je šlo samo za običajno in predvidljivo poslabšanje varnostnih razmer," je pojasnil. Spomnil je na leto 2010, ko je kot premier glede navzočnosti slovenskih vojakov v Afganistanu izjavil, da tudi in še zlasti v primeru naše žrtve zaveznikov ne bomo zapustili."Kot sem rekel: Bo težko, ampak bomo znali povedati, zakaj smo tam in zakaj smo pripravljeni sprejeti tudi takšno tveganje." Očitki o populizmu in samopromociji Spomnimo. V noči, ko je Iran napadel dve ameriški oporišči v Iraku, tudi bazo v Erbilu, je v okviru Globalne koalicije proti Daešu delovalo tudi šest pripadnikov Slovenske vojske. Nekaj ur po napadu, v zgodnjih jutranjih urah, sta se preko videokonference z vojaki pogovarjala obrambni minister Karl Erjavec in predsednik Pahor. Sledila je tudi tiskovna konferenca Erjavca in načelnice generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc glede načrtovanega začasnega umika. Ta naj bi sprva potekal skupaj z nemško vojsko, slednja pa se je nato odločila, da v Iraku ostaja, zato so se slovenski vojaki domov vrnili s falconom. V uradu predsednika so pojasnili, da so s prvo hitro objavo videokonference javnosti želeli le čim prej sporočiti, da je slovenska šesterica varna. Vse odločitve in iz ure v uro drugačen način umika pa da je vlekel Erjavec oziroma vlada. Pri čemer je bil umik iz Iraka od točke napada na Erbil tudi intimna opcija in interes Pahorja.

