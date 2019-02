Pahor vročil Florjanu Lipušu zlati red za zasluge

Florjan Lipuš je v zahvali dejal, da ni prepričan, da se vsi zavedajo resnosti kulture in pomembnosti jezika. "Spregledujemo in pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, tega, kar nas dela posebne in enkratne." Po njegovih besedah jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih ter vsakdanje sredstvo sporazumevanja, na njem so zgrajeni naša samozavest, bitnost in obstanek.

'Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse drugo se nam je navrglo'

Ker so se predhodniki od Trubarja posluževali slovenskega jezika, imamo danes svojo državo, to pa državo po pisateljevem mnenju obvezuje, da jezik ohrani in ga oplemeniti. "Samo jezik smo s seboj prinesli, izborili smo si ga, vse drugo se nam je navrglo," je poudaril odlikovanec.