Pahor z otroki pekel božične piškote

Predsednik Borut Pahor je že šesto leto zapored skupaj z mladostniki in varovanci Varstveno delovnega centra Ljubljana, Centra za delo, usposabljanje in varstvo Draga in Mladinskega doma Malči Beličeve pekel božično pecivo za otroke, ki bodo praznike preživeli v domovih ali zavodih.

Božično pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev, bodo nato dostavili na več različnih zavodov, mladinskih domov, kriznih centrov za mlade in otrokom v azilnem domu v Ljubljani. Borut Pahor je že šesto leto zapored skupaj z otroki pekel piškote. FOTO: Nebojša Tejić, STA Pahor tako nadaljuje tradicionalno peko božičnih piškotov pod geslom Otroci za otroke, ki jo je leta 2013 začel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana, so še sporočili iz predsednikovega urada. Božično pecivo za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev, bodo dostavili na več različnih zavodov, domov in kriznih centrov. FOTO: Nebojša Tejić, STA