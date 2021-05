Pahor z veleposlaniki zavezniških držav obeležil obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi

Pahor in vodje veleposlaništev zavezniških držav so se poklonili žrtvam druge svetovne vojne s položitvijo vencev k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu. Na slovesnosti, ki je potekala pred dnevom zmage, so sodelovali pripadniki garde Slovenske vojske in policijski orkester.