Pahor z vodji poslanskih skupin o kandidatih za ustavnega sodnika

Predsednik republike Borut Pahor bo z vodji dveh največjih poslanskih skupin začel posvetovanja glede možnih kandidatov za novega ustavnega sodnika. Prijavljena sta Andraž Teršek in Boštjan Pintar. Za zdaj so v LMŠ, SD in SNS, ki imajo skupaj 28 glasov, napovedali podporo Teršku, v drugih poslanskih skupinah pa še molčijo.

Tudi v največji poslanski skupini, SDS, so še skrivnostni glede podpore kandidatu za ustavnega sodnika. Ali utegnejo podpreti Andraža Terška ali morebiti kakšno drugo ime, bo po pričakovanjih bolj znano po današnjem posvetu vodje poslanske skupine Danijela Krivca pri predsedniku republike. Če se bodo v SDS odločili podpreti Terška, pa bi mu to zagotovilo izvolitev. FOTO: Aljoša Kravanja V preteklosti se je kot možno kandidatko, ki pa se na javni poziv k možnim kandidaturam ni prijavila, omenjalo tudi profesorico za evropsko pravo Verico Trstenjak. Če se bodo v SDS odločili podpreti Terška, pa bi mu to zagotovilo izvolitev, saj imajo poslanska skupina SDS, ki ima 25 glasov, ter LMŠ, SD in SNS skupaj 53 glasov. Sodnika ustavnega sodišča na predlog predsednika republike izvoli državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev, torej najmanj 46 glasovi. Odločitev poslanskih skupin znana v prihodnjih dneh Kako se bodo odločile druge poslanske skupine, bo znano v prihodnjih dneh, ko bo Pahor nadaljeval posvetovanja. Poleg izbire kandidata za ustavnega sodnika se bo posvetoval še glede kandidata za varuha človekovih pravic in kandidata za guvernerja Banke Slovenije. Za varuha človekovih pravic je prispelo devet predlogov kandidatur, že drugi poziv za predloge možnih kandidatov za guvernerja pa se izteče 2. novembra.