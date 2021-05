Pahor za sodnika v Luksemburgu predlaga Marka Ilešiča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je, v skladu s 6. členom Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, Igorju Zorčiču , predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, posredoval predlog kandidata za mesto sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburg, so sporočili z urada predsednika republike.

Po presoji kandidatur, pridobljenih mnenjih in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin državnega zbora, se je predsednik republike odločil, da za kandidata za omenjeno mesto Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga dr. Marka Ilešiča, uglednega dolgoletnega sodnika Sodišča EU in večkratnega predsednika senatov tega sodišča.



Dr. Marko Ilešič se bo javnosti predstavil v ponedeljek, 10. maja 2021, ob 12. uri, v Predsedniški palači. Javno predstavitev kandidata za mesto sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu bo, kot običajno, vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač, so sporočili.