Slovenija

Pahor predlaga 'drzno, a ne predrzno strategijo'

Ljubljana, 27. 04. 2026 16.25 pred 53 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA U.Z.
Mednarodna konferenca Prijateljev Zahodnega Balkana

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je ob odprtju mednarodne konference Prijateljev Zahodnega Balkana v Ljubljani poudaril nujnost prenove EU in pospešitev širitve na Zahodni Balkan. Predlagal je 'drzno, a ne predrzno strategijo': da se leta 2030 v vseh državah kandidatkah v regiji izvedejo referendumi o njihovem članstvu v EU, do takrat pa se mora na ta korak pripraviti tudi EU sama.

"Prišel je čas, ko moramo razumeti potrebo po spremembi širitvene strategije na Zahodni Balkan kot geopolitično nujo, kar pa ni mogoče brez sprememb Evropske unije same. To zahteva močno in jasno politično voljo za spremembe EU v smeri močnejše unije navznoter in navzven, ki z ambiciozno širitveno politiko zaseda prostor, ki je lahko in mora biti njen, sicer ga utegne izgubiti," je dejal Borut Pahor ob odprtju 3. mednarodne konference Prijateljev Zahodnega Balkana, ki letos poteka pod naslovom Zahodni Balkan v vrtincu varnostne geopolitike.

Ob tem je pozdravil napredek v pogajanjih glede "skorajšnjega vstopa Črne gore, toda Zahodni Balkan po njegovem mnenju ne bo ne miren ne razvit, dokler ne bo v celoti pod evropsko zastavo".

Zato Pahor predlaga "drzno, a ne predrzno strategijo: da se leta 2030 v vseh državah kandidatkah v regiji izvedejo referendumi o njihovem članstvu v EU, do takrat pa se mora na ta korak pripraviti tudi EU sama", so sporočili iz zavoda Prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga je ustanovil Pahor.

FOTO: X

Ob njem sta udeležence danes nagovorila tudi nekdanja predsednika Hrvaške in Srbije, Kolinda Grabar-Kitarović in Boris Tadić. V uvodnih razmislekih so govorci sicer med drugim izpostavili pomen politične stabilnosti, varnosti in verodostojne evropske perspektive Zahodnega Balkana v času vse bolj zaostrenih globalnih razmer.

Prva vsebinska razprava, ki jo je vodil nekdanji predsednik Generalne skupščine ZN Volkan Bozkir, je bila posvečena novi varnostni geopolitiki in njenemu vplivu na EU ter nadaljnjo širitev. V njej so sodelovali nekdanja predsednika Poljske in Bolgarije Andrzej Duda in Rosen Plevneliev, visoki predstavniki Sveta Evrope, Evropske komisije ter posebni odposlanci Francije, Italije in Slovenije za Zahodni Balkan, pa tudi priznani strokovnjaki s področij zunanje politike, varnosti in obramboslovja, so še navedli v sporočilu. 

Konferenca, na kateri sodelujejo predstavniki iz 24 držav, se je začela v nedeljo s sprejemom, ki se ga je kot častna gostja udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Vsebinski del konference, ki poteka v Grand Hotelu Plaza, se sicer odvija danes in v torek.

mednarodna konferenca Prijateljev Zahodnega Balkana pahor prenova eu širitev

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
27. 04. 2026 17.45
Raje naredimo referendum v drzavah clanicah, sem prepricana, da jih se dolgo ne bo v EU, kar je tudi prav. Tudi Bolgarije in Romunije pred leti ne bi smelo biti zraven, razkorak med Balkanom in ostalo Evropo je enostavno prevelik. A se kdo sploh zaveda, kako tam zivijo in to povsod, razen v glavnih mestih? To je Evropa 1950! In potem bomo vsi ostali placevali njihov napredek ali kako? Dovolj imamo te socialisticne miselnosti!
SDS_je_poden
27. 04. 2026 17.49
Tudi nas so druge EU države precej sfinancirale od našega vstopa v EU. Pa se sedaj zaostajamo za ostalimi državami.
ap100
27. 04. 2026 17.42
slovenija je sicer lahko prijatelj zahodnega balkana sicer ne vem zakaj, vendar le to, saj je ni na balkanu - nadalje kaj pa sploh je balkan ? polotok zagotovo ne - vsaj po definiciji kaj je polotok
SDS_je_poden
27. 04. 2026 17.38
Dokler se zahodni Balkan ne očisti voditeljev, kot je Vučko, Dodik in podobna teleta, toliko časa te države nimajo vstopa v EU. Smo imeli Orbana, ki je gledal le na lasten interes in so bile z njim same kregarije. Sluzavi Pahor pa tudi ne dojame, da je zgodovina.
Anion6anion
27. 04. 2026 17.13
Kdo pa je on ,da bi ga kdo upošteval? Janšev hlapec
JApajaDAja
27. 04. 2026 16.51
pa ja, samo to še nam manjka....
