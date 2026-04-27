"Prišel je čas, ko moramo razumeti potrebo po spremembi širitvene strategije na Zahodni Balkan kot geopolitično nujo, kar pa ni mogoče brez sprememb Evropske unije same. To zahteva močno in jasno politično voljo za spremembe EU v smeri močnejše unije navznoter in navzven, ki z ambiciozno širitveno politiko zaseda prostor, ki je lahko in mora biti njen, sicer ga utegne izgubiti," je dejal Borut Pahor ob odprtju 3. mednarodne konference Prijateljev Zahodnega Balkana, ki letos poteka pod naslovom Zahodni Balkan v vrtincu varnostne geopolitike.

Ob tem je pozdravil napredek v pogajanjih glede "skorajšnjega vstopa Črne gore, toda Zahodni Balkan po njegovem mnenju ne bo ne miren ne razvit, dokler ne bo v celoti pod evropsko zastavo".

Zato Pahor predlaga "drzno, a ne predrzno strategijo: da se leta 2030 v vseh državah kandidatkah v regiji izvedejo referendumi o njihovem članstvu v EU, do takrat pa se mora na ta korak pripraviti tudi EU sama", so sporočili iz zavoda Prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga je ustanovil Pahor.