"Prišel je čas, ko moramo razumeti potrebo po spremembi širitvene strategije na Zahodni Balkan kot geopolitično nujo, kar pa ni mogoče brez sprememb Evropske unije same. To zahteva močno in jasno politično voljo za spremembe EU v smeri močnejše unije navznoter in navzven, ki z ambiciozno širitveno politiko zaseda prostor, ki je lahko in mora biti njen, sicer ga utegne izgubiti," je dejal Borut Pahor ob odprtju 3. mednarodne konference Prijateljev Zahodnega Balkana, ki letos poteka pod naslovom Zahodni Balkan v vrtincu varnostne geopolitike.
Ob tem je pozdravil napredek v pogajanjih glede "skorajšnjega vstopa Črne gore, toda Zahodni Balkan po njegovem mnenju ne bo ne miren ne razvit, dokler ne bo v celoti pod evropsko zastavo".
Zato Pahor predlaga "drzno, a ne predrzno strategijo: da se leta 2030 v vseh državah kandidatkah v regiji izvedejo referendumi o njihovem članstvu v EU, do takrat pa se mora na ta korak pripraviti tudi EU sama", so sporočili iz zavoda Prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga je ustanovil Pahor.
Ob njem sta udeležence danes nagovorila tudi nekdanja predsednika Hrvaške in Srbije, Kolinda Grabar-Kitarović in Boris Tadić. V uvodnih razmislekih so govorci sicer med drugim izpostavili pomen politične stabilnosti, varnosti in verodostojne evropske perspektive Zahodnega Balkana v času vse bolj zaostrenih globalnih razmer.
Prva vsebinska razprava, ki jo je vodil nekdanji predsednik Generalne skupščine ZN Volkan Bozkir, je bila posvečena novi varnostni geopolitiki in njenemu vplivu na EU ter nadaljnjo širitev. V njej so sodelovali nekdanja predsednika Poljske in Bolgarije Andrzej Duda in Rosen Plevneliev, visoki predstavniki Sveta Evrope, Evropske komisije ter posebni odposlanci Francije, Italije in Slovenije za Zahodni Balkan, pa tudi priznani strokovnjaki s področij zunanje politike, varnosti in obramboslovja, so še navedli v sporočilu.
Konferenca, na kateri sodelujejo predstavniki iz 24 držav, se je začela v nedeljo s sprejemom, ki se ga je kot častna gostja udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Vsebinski del konference, ki poteka v Grand Hotelu Plaza, se sicer odvija danes in v torek.
