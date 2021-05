Pahor: Za odločitev vlade ni prepričljivih argumentov

Neuradno je postopek imenovanja obeh kandidatov sicer stal, ker sta bila kandidata Matej Oštirin Tanja Frank Eler moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS.

Ostri odzivi na neimenovanje

Saga (ne)imenovanja slovenskih delegiranih tožilcev se je vlekla kar nekaj časa. Vrstili so se pozivi iz Bruslja, naj Slovenija pospeši postopek in vendarle imenuje delegirana tožilca. K temu je pozval tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Do neimenovanja in zavlačevanja uradne Ljubljane je bila kritična tudi glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi. "Zelo nas skrbi dejstvo, da bi morali začeti delovati brez evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. Z našega vidika je to zelo slab signal iz Slovenije,"je dejala za našo televizijo.