Pahor za ombudsmana predlaga Petra Svetino

Pahor je pismo s predlogom danes že poslal tudi predsedniku Državnega zbora Dejanu Židanu.



Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, je predsednik "po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin državnega zbora ugotovil, da Svetina uživa tudi potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev."

Za izvolitev varuha človekovih pravic je sicer potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, torej 60 ali več.

Javna predstavitev kandidata bo v petek ob 10. uri v Predsedniški palači, so še sporočili iz urada predsednika, kjer tudi ocenjujejo, da bi lahko poslanci o kandidatu odločali že na redni januarski seji državnega zbora.

Svetina je sicer specialni pedagog, ki je svojo poklicno pot posvetil delu z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju in ostalimi invalidi. Delovne izkušnje je nabiral tudi v sosednji Avstriji. Njegovo delo je sicer zaznamovala tudi osebna izkušnja, saj ima sestro in sina z motnjami v duševnem razvoju.

Na javni poziv za novega varuha je sicer prispelo devet predlogov kandidatur in prav Svetina se je že od začetka ob Roku Svetličuomenjal kot najmočnejši kandidat.

V Levici so sicer podpirali nekdanjo predsednico ustavnega sodišča Jadranko Sovdat, ki je po njihovem izkazala relativno visoko stopnjo avtoritete v slovenskem javnem prostoru, njena stališča pa so odločna in v veliko primerih podobna njihovim pogledom na človekove pravice, medtem ko so v večini ostalih strank kot najbolj sprejemljivega ocenili prav Svetino.

Aktualni varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorferse sicer mandat izteče 23. februarja.