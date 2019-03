Pahor za Sky News: EU bi lahko soglašala s kratkim odlogom brexita

Po njegovih ocenah sicer odlog brexita ne bi olajšal iskanja kompromisa, volitve v Evropski parlament pa bi lahko povzročile dodatne težave. "Če bi brexit postal tema politične kampanje med sedemindvajseterico, bi bil celoten okvir pogajanj med Londonom in Brusljem še težavnejši," je menil.

"Trenutno ni jasno, če ima Združeno kraljestvo jasno stališče o neke vrste kompromisni rešitvi in če ta ustreza zahtevam večine v parlamentu," je slovenski predsednik povedal v ekskluzivnem pogovoru za Sky News.

Po besedah predsednika Boruta Pahorja mora Velika Britanija pokazati "jasnost in konsenz" ter se vrniti k EU z načrtom, ki ga poslanci lahko sprejmejo.

Pahor, ki se je na uradnem obisku mudil kot gost kraljice Elizabete II. in britanske vlade, se je v Londonu med drugim sestal z britanskim zunanjim ministrom Jeremyjem Huntom, ki je med nedavnim obiskom v Sloveniji razburil javnost z nerodno izjavo, v kateri je Slovenijo označil za nekdanjega sovjetskega vazala.

Pahor je povedal, da je Hunt "začel pojasnjevati svoje stališče", in dodal, da je to "vzel kot opravičilo in da je zgodba končana". "Ne smemo delati napak glede naše zgodovine, saj je vsaka država ponosna na svojo zgodovino," je dejal.