Pahor za sodnico na ICC predlagal Beti Hohler

"Po presoji predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj Vlade Republike Slovenije in Sodnega sveta Republike Slovenije ter po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike Pahor odločil, da za kandidatko za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu predlaga mag. Beti Hohler ," so sporočili iz urada predsednika republike.

Mag. Beti Hohler je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo, z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem kazenskem pravosodju in podrobnim poznavanjem pravnega reda in sodne prakse Mednarodnega kazenskega sodišča. Od leta 2015 je zaposlena kot tožilka na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.



"Po opravljenih posvetovanjih z vodjami poslanskih skupin Državnega zbora RS je mogoče oceniti, da kandidatka uživa tudi potrebno podporo za izvolitev," so še povedali v uradu predsednika.