Pahor za viceguvernerja Banke Slovenije predlaga Marjana Divjaka.

"Kandidat izpolnjuje strokovne kriterije za opravljanje funkcije, iz dosedanjih pogovorov pa je mogoče sklepati, da je med vsemi kandidati najbližje potrebni podpori poslank in poslancev za izvolitev," so zapisali v Pahorjevem uradu. Kandidat za mesto viceguvernerja Banke Slovenija se bo še pred odločanjem v DZ predstavil javnosti na javni predstavitvi v predsedniški palači v prihodnjem tednu.

Divjak je sicer od leta 2013 generalni direktor direktorata za zakladništvo na finančnem ministrstvu.

Za javne predstavitve kandidatov se je predsednik republike odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati pa takšne predstavitve omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči DZ ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike, so še spomnili v predsednikovem uradu.

DZ o kandidatu glasuje najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev.

Pahor je poziv za mesto viceguvernerja Banke Slovenije objavil oktobra, ker viceguvernerju in namestniku guvernerja Primožu Dolencu 5. aprila poteče mandat. Na poziv je prispelo pet predlogov kandidatur; poleg Divjaka so se prijavili še Branko Babič, Miha Mihič in Sibil Svilan, vnovič se je prijavil tudi Primož Dolenc. O kandidatih je predsednik Pahor prejšnji teden opravil posvetovanja s poslanskimi skupinami.

V svetu Banke Slovenije so poleg Dolenca še guverner Boštjan Vasle in viceguvernerji Irena Vodopivec Jean, Jožef Bradeško in Tina Žumer.