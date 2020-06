Pahor za vključitev veteranskih organizacij v odbor za državne proslave

Predsednik republike Borut Pahor predlaga vladi, da v koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve znova vključi predstavnika veteranskih organizacij iz Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Po njegovem mnenju se tudi na ta način potrdi zavezanost načelu vključevanja in ne izključevanja.

Vlada je namreč iz odbora za državne proslave nedavno izključila oba dotedanja predstavnika veteranskih in domoljubnih organizacij, vanj pa imenovala predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Predsednik Pahor na podlagi izkušenj pri sodelovanju predstavnikov veteranskih organizacij iz omenjene konfederacije v odboru za proslave in glede na prihajajoča obeleževanja 30. obletnic prelomnih dogodkov slovenskega osamosvajanja meni, da je prav tudi na predlagani način potrditi zavezanost načelu vključevanja in ne izključevanja. icon-expand Predsednik Pahor na lanskoletni proslavi ob dnevu državnosti. FOTO: Aljoša Kravanja Predsednik ne le v tem primeru, ampak nasploh vedno poziva, da skušamo med seboj najti tisto, kar nas zbližuje, ne pa tisto, kar nas razdvaja, je v dopisu generalnemu sekretarju vlade Božu Predaliču zapisala vodja Pahorjevega kabineta Alja Brglez. V Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije so že izrazili nasprotovanje izključitvi dotedanjih predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij iz odbora za proslave.