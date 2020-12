Pahor: Naj tudi tokrat sodelovanje zmaga nad razlikami

Postroj pred 30 leti je bil pomemben, ker je bilo na tem mestu tedanji slovenski jugoslovanski in mednarodni javnosti predstavljeno novo sodobno orožje, pa tudi zato, ker je potekal vsega teden dni pred plebiscitom o neodvisni in samostojni Sloveniji. Tedanja oblast je s tem državljankam in državljanom sporočila, da nas morda čakajo težki časi, a da se bomo borili in zmagali. "V tem smislu je bil ta postroj nenadomestljivega pomena," je poudaril.

V Kočevski Reki so danes slovesno obeležili 30. obletnico postroja brigade Moris. Zbrane je nagovoril predsednik republike Borut Paho r, še pred tem pa položil venec k spominskemu obeležju. V nagovoru je izpostavil, da slovenska politična pomlad in osamosvojitev Slovenije na začetku 90. let dokazujeta, da Slovenci nismo nujno zgodovinski zamudniki, pa tudi to, da se iz zgodovinskih izkušenj učimo. Po tem, ko smo bili sredi 20. stoletja razklani, smo bili namreč pri osamosvojitvi enotni, je spomnil Pahor.

Šlo je za čas, ko dogodkov ni bilo mogoče vnaprej predvideti, čas močnega voditeljstva z jasno vizijo, ki na začetku ni imelo enotne podpore. Vendar je s sodelovanjem do enotnosti prišlo in prav ta enotnost je zagotovila podporo samostojnosti države na plebiscitu in nenazadnje njeno ustanovitev in obrambo."Mislim, da je ta čas v nekem smislu slovenska sprava par excellence,"je dejal predsednik republike.

Narava današnje krize je sicer drugačna od tiste, ki jo je slovenski narod prestal ob koncu 80. in v začetku 90. let. Vendar pa je tedaj sodelovanje zmagalo nad razlikami. In k temu Pahor vabi tudi danes. Prav je, da o vseh vprašanjih obstajajo različna mnenja in da poteka politično tekmovanje, s tem je vse v redu. "Paziti pa je treba, da ne pride do takšnih razhajanj političnih duhov, ki bi lahko grozila z razkolom,"je poudaril. Zlasti v časih, ki terjajo močno voditeljstvo, kritično oceno tega voditeljstva in demokratično razpravo, je po Pahorjevih besedah pomembno, da obstaja kondicija za sodelovanje in za potrebno enotnost, če bi razmere to zahtevale.

Tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je v nagovoru spomnil na dogodke pred osamosvojitvijo. Postroj v Kočevski Reki, ki je bil po njegovih besedah "de facto prvi postroj Slovenske vojske", je znatno prispeval k rezultatu plebiscita. En teden pred plebiscitom so namreč vsej Sloveniji pokazali, da razpolagajo"z realno silo, ki je pripravljena zavarovati našo pot v samostojno državnost". "To ni bila Beogradu ali režimu podrejena teritorialna obramba, ki je maja nečastno končala svoj vek s predajo orožja,"je povedal. Pred 30 leti je po njegovih besedah tu stala slovenska vojska z novim orožjem v bran slovenski domovini in njenim visokim ciljem. Kot se spominja Peterle, je Demosova vlada namreč prisegla tako rekoč v vojnih razmerah, saj je JLA na dan izvolitve razorožila slovensko Teritorialno obrambo. Za tiste, ki so prevzeli ključne položaje, se je takrat začela vojna za Slovenijo, je še spomnil.

Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi premier Janez Janša.