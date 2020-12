Pahor začel posvetovanja o sodnikih na Splošnem sodišču EU in Sodišču EU

Kot je znano, je v teku tudi ponovljen postopek za drugo sodniško mesto na Splošnem sodišču, potem ko prejšnjemu izbranemu kandidatu Klemnu Podobniku ni uspelo pred t. i. Odborom 255, ki v skladu z lizbonsko pogodbo potrjuje primernost in strokovnost kandidatov za to Sodišče EU. Ta je bil pred tem usoden že tudi za Marka Pavliho , zaradi česar je bilo treba razpis prav tako ponoviti. Slovenija pa v tej veji Sodišča EU zaenkrat nima nobenega svojega predstavnika.

LMŠ podpira kandidata za Sodišče EU in Splošno sodišče EU, ki ju je predlagal Sodni svet, je bil po pogovorih jasen vodja poslancev LMŠ Brane Golubovič . "Pri sodišču EU smo bili dvakrat zavrnjeni v Luksemburgu in v LMŠ menimo, da si tega tretjič ne moremo privoščiti," je dejal. Zato v LMŠ sledijo Sodnemu svetu, ki predlaga sedanjega sodnika Marka Ilešiča , za Splošno sodišče EU pa jih je prepričala Maja Brkan . Del njihove podpore uživa tudi Ana Stanič . Na vprašanje, kaj meni o kandidatih, ki jih predlagala vlada, je odgovoril, da se na mnenje vlade ne ozirajo: "Državni zbor je tisti, ki odloča o tem, predlaga jih predsednik republike, vlada pa je eden od deležnikov, ki lahko poda svoje mnenje," je dejal. Vlada lahko poda svoje mnenje, lahko se znotraj koalicije dogovorijo, ni pa to zavezujoče za DZ, je prepričan Golubovič. Po njegovem bi bil že čas, da se koalicija, ker je to njena odgovornost in odgovornost največje stranke, uskladi, in "da gredo imena, ki jih predlaga predsednik republike - in gre za kvalitetna imena - tudi čez DZ" .

V SD so vedno spoštovali inštitucije in njihove predloge, spoštujejo Sodni svet in če bo "prišlo do kakršnekoli spremembe pri predsedniku", bodo v SD "sprejeli jasno stališče", je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. "Namenoma ne bom govoril o nobenih imenih," zato ker "ne želim več kot poslanec (...) ljudi, ki uživajo ugled, se prijavijo na funkcije, skurit pred tajnim glasovanjem", je dejal Han. Spomnil je, da sta bili v DZ dve tajni glasovanji, pred katerimi so imeli kandidati obljubo, da bodo dobili potrebno večino, potem pa žal zaradi osebnih ali političnih vzgibov te večine ni bilo. Glede časovnice oziroma vprašanja, kdaj bo predsednik predloge poslal v DZ, pa mu je Pahor dejal, da "verjetno letos ne bodo šli naprej", je še dejal Han.

"SMC smo posredovali imena, za vsako sodišče po enega kandidata oziroma kandidatko," je po pogovorih dejala vodja poslanske skupine Janja Sluga, ki pa o imenih ni govorila. Na vprašanje, komu dajejo prednost, mnenju Sodnega sveta ali mnenju vlade, je odgovorila, da je mnenje Sodnega sveta za SMC "izjemno pomembno". Že večkrat so v SMC izrazili pomisleke o tem, ali je trenutni način imenovanja primeren, ali je DZ tisti, ki si lahko lasti neke kompetence strokovne presoje in še kakšne drugačne, je opozorila. Pri tem pa je poudarila, da je treba zagotoviti zadostno število glasov. "S tega vidika smo usmerili naše napore prav v smer pridobivanja tega zadostnega števila glasov in smo stopili nasproti ostalim poslanskim skupinam," je dejala."Za nas je mnenje Sodnega sveta izjemno pomembno, vendarle pa se išče tudi zadostna podpora v DZ," je dejala vodja poslanske skupine SMC.

V četrtek bo Pahor posvetovanja nadaljeval z vodji poslanskih skupin NSi, Levice, SAB, DeSUS in SNS ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti.