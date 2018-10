Pahor zaključil tridnevni obisk v Etiopiji

Predsednik države Borut Pahor je zaključil večdnevni obisk v Etiopiji z obiskom etiopskega parlamenta in se srečal s podpredsednico spodnjega doma parlamenta Shitaye Minale. Oba sta srečanje ocenila za zelo pozitivnega ter se strinjala, da je med državama veliko možnosti za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja, trgovine in investicij. Slovenski predsednik je Slovenijo opisal kot zanesljivo in privlačno državo za investicije, med njenimi prednostmi pa izpostavil geografsko lego. S podpredsednico spodnjega doma etiopskega parlamenta sta govorila tudi o sodelovanju na parlamentarni ravni in omenila možnost ustanovitve skupine prijateljstva na obeh straneh, so sporočili iz urada predsednika republike.

Pahor je danes sprejel na pogovor tudi vodji delegacij Evropske unije v Etiopiji in pri Afriški uniji. Strinjali so se, da je Etiopija ključni strateški partner EU v regiji, kjer je prisotnost unije izjemno pomembna.

V okviru sodelovanja EU z Afriško unijo (AU) so omenili dobro sodelovanje ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti, ki po uspešni postavitvi Nacionalnih centrov za odzivanje na grožnje človekovi varnosti in izgradnji kapacitet v komisiji ECOWAS in petih državah članicah v zahodni Afriki zdaj začenja drugo fazo svojega delovanja v Afriki.

Etiopija perspektiven trg tudi za slovenska podjetja

Ob robu uradnih srečanj se je predsednik republike sešel tudi s predstavniki slovenske gospodarske delegacije, ki so imeli v Adis Abebi več srečanj z etiopskimi partnerji. Slovenska podjetja so z obiskom okrepila že začete poslovne aktivnosti. Za slovenska podjetja je Etiopija s 100 milijoni prebivalcev perspektiven trg, zanimiva pa je tudi kot odskočna deska za prodor na druge afriške trge.

Člani gospodarske delegacije so imeli individualna poslovna srečanja, sodelovali pa so tudi na poslovnem dogodku Etiopske gospodarske zbornice in se udeležili srečanja s komisarjema Afriške unije za ekonomske zadeve Albertom Muchango ter trgovino in industrijo Victorjem Harissonom.

S tema komisarjema AU se je v okviru prvega slovenskega uradnega obiska v Etiopiji sešla tudi državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Simona Leskovar. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, jima je predstavila konferenco Dnevi Afrike ter slovensko gospodarsko okolje in potenciale, ki jih predstavljajo podjetja na področju farmacevtskih izdelkov, rešitev za varnostno tiskanje in modernizacijo državne uprave ter dokumentov za državljane, gradnjo ekoloških hiš in kmetijske mehanizacije ter proizvodnjo visoko kvalitetnih jeklenih valjev za industrijo.