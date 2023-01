Pahor: Zamisel o lobiranju za Varnostni svet ZN ni bila moja

"Prav zares sem zadovoljen, da je naposled konec ugibanj o mojem domnevnem lobiranju za nestalni sedež Slovenije v Varnostnem svetu OZN. To ni bila moja zamisel in bi bilo prav, da zunanja ministrica to po potrebi pojasni," je v izjavi za javnosti zapisal Borut Pahor, ki je ob koncu minulega leta končal svoj drugi predsedniški mandat. "Seveda sem bil kot bivši predsednik republike pripravljen vladi pri tem projektu pomagati, vendar njeno odločitev razumem in spoštujem," je dodal. Izpostavil je še, da si je v času do izteka mandata s številnimi pogovori na mednarodnih srečanjih prizadeval za naklonjenost čim širšega dela mednarodne skupnosti kandidaturi Slovenije ter poudaril, da si iskreno želi, da bi bila Slovenija pri tem uspešna.