Pahor zaradi vojske zaskrbljen, a hkrati ponosen

Vodje kontingentov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah so danes prek videokonference tradicionalno poročali vrhovnemu poveljniku, predsedniku republike Borutu Pahorju. Slednji je v pogovoru z njimi izrazil zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v mednarodnem okolju in hkrati ponos nad delom SV.

Na videokonferenci so o svojih nalogah, trenutnih varnostnih razmerah ter morebitnih težavah poročali predstavniki SV iz Makedonije, Afganistana, Kosova, BiH, Libanona, Latvije, Malija in Iraka.

V mednarodnih operacijah in misijah za zavarovanje miru in stabilnosti po svetu je v 12 državah na treh celinah trenutno skoraj 350 pripadnikov SV.

V 21 letih je na mednarodnih operacijah in misijah doslej sodelovalo 12.750 pripadnikov SV. Po besedah načelnice generalštaba SV, generalmajorke Alenke Ermenc, je to izjemen prispevek SV in skoraj neverjeten dosežek.

Slovenski vojak je po njenih besedah strokoven, odgovoren in spoštljiv in zato je "skupaj s partnerji trden porok za varnost tam, kjer ta vrednota ni samoumevna". Vsem pripadnikom SV v mednarodnih operacijah in misijah je tudi zaželela varno vrnitev domov.

Vojakom se je zahvalil tudi obrambni minister Karl Erjavec

Obrambni minister Karl Erjavec se je pripadnikom SV na mednarodnih operacijah in misijah zahvalil za njihov prispevek na različnih koncih sveta v imenu Slovenije. Tudi obrambni minister je izpostavil, da je zelo pomembno, da so se pripadniki SV iz tujine doslej vedno vrnili domov.

Tudi Pahor je v današnjem pogovoru s pripadniki SV izrazil velik ponos nad profesionalnim in etičnim delom SV v tujini, ki po njegovih besedah tudi na tak način ohranja svetovni mir in prispeva k mednarodnemu ugledu Slovenije. Izpostavil je, da Slovenija že 21 let pomaga "po svojih najboljših močeh", v tem času pa tudi ni bilo nobenih žrtev med pripadniki SV na mednarodnih operacijah in misijah. Izrazil je še željo, da tako ostane tudi v prihodnje. Pripadnikom SV je tudi priporočil, naj svoje delo opravljajo varno.

Ob tem je vrhovni poveljnik SV ocenil, da se mednarodno okolje še naprej poslabšuje in postaja nepredvidljivo, ena od glavnih nalog slovenske države pa je, da v relativno kratkem času okrepi vse stebre svoje državnosti, tudi steber varnosti, in znotraj stebra varnosti tudi vojaški vidik.

Vrhovnega poveljnika SV je v luči njegove ocene o poslabšanju razmer po svetu tudi zanimalo, ali so zagotovljeni vsi pogoji, da slovenski vojaki v mednarodnih operacijah in misijah v tujini delo opravljajo varno, saj je prav osebna varnost pripadnikov SV po njegovih besedah najpomembnejša, in ali imajo pripombe glede opreme in pripravljenosti.

Kot je bilo med drugim slišati na današnji videokonferenci, z varnostnega vidika lahko povzročajo zaskrbljenost današnja ustanovitev kosovske vojske ter zaostreni odnosi med Prištino in Beogradom. V Libanonu je vedno več vračanj borcev Hezbolaha iz Sirije, v Afganistanu se vedno bolj krepita položaj in oprema talibanov, v Latviji pa bi SV potrebovala nova oklepna vozila.