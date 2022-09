Pahor znova okrcal vlado, tokrat zaradi odstopa od nakupa boxerjev

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je še kot premier najgloblje zarezal v proračun Slovenske vojske, ta pa je bila še več let ocenjevana negativno. Podhranjenost Slovenske vojske se je v teh letih kazala tudi v pomanjkanju investicij, ki bi bile ob stabilnem financiranju izvedene.

A četudi je doslej običajno ohranjal nevtralno držo do slovenskih vlad ter njihovega delovanja, kljub pozivom ni želel komentirati, se je v času tokratne oglasil že drugič. Prvič se je zaradi slovenskega veleposlanika v ZDA, tokrat pa je ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja komentiral vladno odločitev o odstopu od pogodbe o nakupu boxerjev. "Slabost te odločitve, ki je seveda v pristojnosti vlade, je, da nima prepričljive alternative. Gre za tvegano odločitev z varnostnega vidika, s političnega vidika naših zavez do zavezništva in morda tudi s finančnega vidika," je ocenil.

V Kadetnici Maribor je poudaril, da so dobra pripravljenost, usposobljenost in izurjenost ter ustrezna opremljenost in zagotovljeni nujni pogoji za delovanje Slovenske vojske in celotnega obrambnega sistema najboljše zagotovilo za odvračanje in zmanjševanje varnostnih tveganj ter ob tem tudi najboljši za učinkovito obrambo.