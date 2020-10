Pahor: Pred nami je težka pot, a jo bomo prehodili skupaj

Pahor je izrazil hvaležnost vsem, ki tvegajo svoje zdravje za življenja drugih. Po njegovih besedah jim lahko pomagamo samo tako, da dosledno spoštujemo navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. "Zdaj smo življenjsko odvisni drug od drugega ."

V nadaljevanju je Pahor opozoril, da vsi ne mislimo enako. "Tudi o virusu in o tem, kako ga premagati, nimamo vsi enakega mnenja. A virus napada brez izjeme, ne glede na to, kaj si kdo misli o njem - podležejo pa tisti, ki so bolj ranljivi," je povedal. Zlasti na tiste najbolj ranljive si po besedah Pahorja država prizadeva paziti v času zdravstvene krize in njenih gospodarskih in socialnih posledic. V težkih časih moramo skrbno krepiti vrednoti pravičnosti in enakosti, je še dodal.

"V krizi skupnost strne vrste. Zdaj je tak čas. Bodimo pogumni in odločni, a strpni in potrpežljivi. To je zlasti pomembno za politiko, ki naj si iskreno prizadeva za medsebojno spoštovanje in sodelovanje,"je dejal Pahor in poudaril, da ga kljub skrbem prevzema ponos. "Kot vaš predsednik občudujem vašo mirnost in razsodnost, srčnost, vašo človečnost. Te noben virus ne more premagati. Zato vem, da bomo skupaj zmagali,"je Pahor zaključil nagovor.