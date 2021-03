Novo srečanje o strategiji boja z epidemijo bo 7. aprila

Predsednik Borut Pahorje danes med obiskom v Zasavju dejal, da bo novo srečanje vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje in njegove strokovne skupine potekalo 7. aprila. Za datum se je odločil po nasvetu strokovne skupine in pogovoru z Matejo Logar, ki je kot datum novega srečanja predlagala 7. april, so sporočili iz njegovega urada. Pahor je dodal, da bomo po predvidevanjih takrat sredi tretjega vala, kar bo terjalo skupen strokovni in politični premislek ob upoštevanju vseh dobrih in slabih izkušenj.

Slovenija je sicer na začetku tretjega vala, predvsem zaradi pojava in širitve novih sevov. Vlada danes na Brdu pri Kranju obravnava trenutno epidemiološko situacijo v državi.

Svetovalna skupina pod vodstvom Mateje Logarje sicer zasedala v ponedeljek, a sklepov niso predstavili javnosti. Po naših neuradnih informacijah pa skupina večjega zaostrovanja ukrepov ne predlaga. Tako Logarjeva kot Milan Krek sta sicer konec preteklega tedna omenjala možnost poostritev glede omejitve zbiranja ljudi, pa tudi glede ponovnega zapiranja teras gostinskih lokalov zaradi slabšanja epidemiološke slike.

Prav tako naj bi si prizadevali, da šole ostanejo odprte oziroma naj bi predlagali nadaljevanje šolanja po veljavnem modelu.