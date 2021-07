Putin 'hvaležen za ohranjanje spomina na rojake, ki so tragično preminuli daleč od domovine'

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes sprejel veleposlanika Timurja Ejvazova in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je sopredsedujoči mešane rusko-slovenske medvladne komisije in častni pokrovitelj letošnje slovesnosti pri Ruski kapelici.

Ejavazov je Pahorju predal pismo ruskega predsednika Putina, v katerem ta z velikim odobravanjem sprejema pobudo o razglasitvi Dneva slovensko-ruskega prijateljstva. Prvič bomo ta dan obeležili že to soboto, 31. julija, sporočajo z Urada predsednika republike.