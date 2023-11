Pahorjeva knjiga nastala tudi z mislijo na sina, ki stopa na diplomatsko pot

"Če ne bi šel skozi pekel, tudi do nebes ne bi prišel," je bila glavna misel za prvo knjigo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, ki je izšla ravno v času tektonskih premikov v slovenski politiki in prostega pada predsednika vlade Roberta Goloba. Knjiga "Zmaga je začetek" ima za slovenske razmere, ko nove stranke na levi sredini vznikajo pred vsakimi volitvami, pomenljiv podnaslov: "Priročnik za politične in druge začetnike". Borut Pahor, ki je bil gost oddaje 24UR ZVEČER, jo je pisal na letališčih, v kavarnah ob koncu tedna, na potovanjih, tudi z mislijo na sina, ki stopa na diplomatsko pot.