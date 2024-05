Pahorjevo kandidaturo za posebnega odposlanca EU podpira tudi Pirc Musarjeva

Po njenih besedah je kandidat iz Slovenije idealen za ta položaj, saj Slovenci spričo skupne preteklosti poznamo mentaliteto in kulturo narodov v regiji, obenem pa nimamo skrite agende. " To je naša dodana vrednost, " je izpostavila.

Pred tem je Pahorjevo kandidaturo že podprl premier Robert Golob. Po njegovem mnenju je nekdanji predsednik s svojim dosedanjim delom in izkušnjami dokazal, da je velik prijatelj Zahodnega Balkana in da so njegova prizadevanja, tako kot prizadevanja Slovenije, usmerjena v vključitev držav Zahodnega Balkana v EU, zagotavljanje miru in stabilnosti v regiji in s tem v celotni Evropi.