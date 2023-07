Pahorju vdrli v Instagram: povrnil dostop, a izgubil nekatere objave

Objave Boruta Pahorja so bile na Instagramu več kot 137.000 sledilcem nazadnje vidne, ko je objavil fotografijo pred reklamnim panojem za filmsko predstavo Barbie. Nato pa je bil njegov profil na omenjenem družbenem omrežju tarča neznanih storilcev, ki so z vdorom prevzeli nadzor nad uporabniškim računom bivšega predsednika države.

"Obveščam zainteresirano javnost, da je prišlo danes ponoči, 31. julija 2023, do vdora v moj Instagram račun," je po vdoru zapisal Pahor. "S pomočjo zelo prijazne ekipe Meta smo uspeli ponovno vzpostaviti moj profil, vendar so nekatere objave žal izginile. Z Meto se trudimo še naprej, da bi problem rešili, za kar se jim res iskreno zahvaljujem, svojim 137.000 Instagram sledilkam in sledilcem pa se zahvaljujem za razumevanje in vse spodbude."

Pahor je sicer zelo aktiven na družbenih omrežjih, v času predsedovanja si je celo prislužil porogljiv naziv "Instagram predsednik" in je bil pogosto tarča številnih kritik iz političnega in družbenega življenja zaradi svojih objav. Kljub temu pa je število sledilcev njegovega profila vztrajno naraščalo.