’Paket je pripravljen, a Janša ne bo zavezal mašne, če darilo ne bo polno’

Po odstopu premierja Marjana Šarca konec januarja še vedno ni jasno, kaj nas čaka – oblikovanje nove koalicije ali predčasne volitve. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je dejal, da ne vidijo smisla v pogajanju s SMC, dokler se ti pogajajo za vstop v vlado Janeza Janše, predsednica DeSUS Aleksandra Pivec pa pričakuje odgovor SDS na njihove vsebinske zahteve za vstop v vlado.

Ko je na novinarski konferenci konec januarja predsednik vlade Marjan Šarec napovedal odstop in kot razlog za to navedel, da "s to vlado ne more doseči ničesar", se je takoj postavilo vprašanje: bo komu uspelo oblikovati novo koalicijo in vlado ali pa bomo šli na predčasne volitve, ki jih kot najboljšo možnost vidijo v LMŠ? K prvaku SDS Janezu Janši so v začetku februarja na pogovore za oblikovanje nove koalicije prišle vodje strank SMC, DeSUS in Nsi. Janša je na pogovore povabil vse stranke, odzvale pa so se omenjene tri.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vodja poslancev LMŠBrane Golubović je danes dejal, da v stranki ne vidijo smisla za pogajanja o skupnem nastopu LMŠ in SMC na prihodnjih volitvah, kar je premier v odhajanju omenil kot možnost že na tiskovni konferenci ob odstopu. "Zavedamo se, da je smiselno oblikovati liberalno-socialni blok, a mora biti zasnovan na zaupanju in iskrenosti ter zelo jasni ločnici, s kom se lahko sodeluje in s kom ne. S strankami, ki počasi posegajo v polje skrajne desnice, naš liberalni blok ne more sodelovati," je bil jasen Golubović. Če SMC meni, da lahko sodeluje s SDS, potem skupna lista SMC in LMŠ ni mogoča, je še navedel. "Naš cilj je bil jasen: skupen nastop in zmaga na volitvah in po njih oblikovanje vlade brez SDS. Drugi cilj je bil združitev strank. Ta dva cilja sta še na mizi, ampak ko se vodstvo SMC pogaja o vstopu v vlado Janeza Janše, ostaja vedno manj časa, da se pogovorimo o skupnem nastopu na volitvah," je še dodal. Na vprašanje, ali bi LMŠ, ki se sicer zavzema za predčasne volitve, vendarle bila pripravljena podpreti kakšno drugačno koalicijo, pa je dejal le, da si težko predstavlja koalicijo, v kateri bi sodelovali tako Levica kot Nsi. ’Paket je pripravljen, a Janša ne bo zavezal mašne, če darilo ne bo polno’ Vodja poslancev SD Matjaž Han ocenjuje, da bodo v primeru, da v prvem krogu Janši ne uspe sestaviti vlade, v drugem tisti, ki želijo ostati v parlamentu, poskušali z idejami o začasnih, tehničnih in drugih mandatarjih. A tu je po njegovih besedah prva odločitev na LMŠ, če bi bila v neki drugi sestavi pripravljena sodelovati in podpreti kakšnega drugega mandatarja. "Za nas so pomembne vsebine," je dodal.

Matjaž Han ocenjuje, da Janši v prvem krogu Janši ne bo uspelo sestaviti vlade. FOTO: Damjan Žibert

Glede uspeha pogajanj SDS, SMC, DeSUS in NSi o novi vladi je sicer nekoliko skeptičen, saj "čas ni na njihovi strani", rok za konec prvega kroga, v katerem lahko mandatarja predlaga predsednik republike, se namreč izteče 28. februarja in bi pogajalce lahko prehitel. "Pa ne podcenjujem Janeza Janše, nasprotno, ampak če bi imeli mašno narejeno, bi že povedali. Mislim, da imajo druge stranke težavo, ker se ne morejo odločiti. Paket je pripravljen, a Janša ne bo zavezal mašne, če ne bo darilo polno," je bil slikovit. Ob tem je opozoril, da se je v vmesnem času država ustavila in ne funkcionira; stojijo projekti, razpisi, na ministrstvih pa "čakajo nove gospodarje". V DeSUS pričakujejo odgovor SDS glede vsebinskih prioritet Po besedah predsednice DeSUS Aleksandre Pivec so bili s SDS dogovorjeni, da bi se predsedniki potencialnih partneric sestali danes zvečer, a uradnega povabila še nimajo. Ker pa še čakajo na odgovor na vsebinske zahteve za vstop v njihovo vlado, Pivčeva dvomi, da se bodo sestali danes. Pojasnila je, da v primeru, da ne bodo prejeli odgovora na vsebinske zahteve, vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša prihodnji teden na posvetu pri predsedniku republikeBorutu Pahorju ne bo dal pozitivnega signala za vstop v vlado pod vodstvom SDS skupaj s SMC in Nsi. Po njenih besedah so s poslansko skupino danes še enkrat pregledali vsebinske prioritete stranke in jih razvrstili tako, kot jih bodo po pomembnosti pogojevali v nadaljnjih pogajanjih, saj so ugotovili, da vse verjetno ne bodo izvedljive.

Pivčeva je pojasnila, kje so v pogajanjih s SDS. FOTO: Damjan Žibert

Na prvem mestu je odprava krivic, ki so nastale v obdobju varčevanja, zatem sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi skupaj z zdravstveno reformo, vključno z vprašanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na tretje mesto so uvrstili skrajšanje obdobja za zvišanje odmernega odstotka za pokojnine s šest na štiri leta, zatem ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin in izgradnjo domov za starejše. Prednostno želijo zagotovilo za gradnjo vsaj dveh domov letno iz javnih sredstev. Na šestem mestu prioritet navajajo demografski sklad. Predsednica stranke je poudarila, da so prioritete sicer težke okoli dve milijardi evrov, a porazdeljeno na dve leti mandata. V prvem letu na okoli 900 milijonov evrov, v drugem letu pa vključno s posledicami ureditve dolgotrajne oskrbe 1,1 milijarde evrov. Kadrovske želje so v DeSUS razgrnili že na prvem srečanju Po trditvah Pivčeve o kadrih na pogajanjih za novo vlado še niso govorili, je pa DeSUS svoje kadrovske želje oz. zahteve razgrnila že na prvem sestanku s SDS in pri tem vztrajajo. Želijo si ohraniti vodenje ministrstva za kmetijstvo, prevzeti vodenje ministrstva za zdravje ali ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predlagali pa so tudi ustanovitev urada za demografska vprašanja, ki bi koordiniral vse resorje in skrbel za izvedbo vsebin, ki jih DeSUS izpostavlja kot prioritete. Podpora poslancev DeSUS vladi Janeza Janše je odvisna od tega, ali bodo prejeli zagotovilo, da bodo njihove vsebinske zahteve lahko vključili v koalicijsko pogodbo. Kdaj slednjo pričakuje, Pivčeva ne ve. Ocenjuje pa, da se zapletajo pogajanja že na ravni vsebine, predvsem pri finančni zmožnosti za njihovo izvedbo. Tako v DeSUS, dokler ne prejmejo odgovora na zahteve, še nimajo povoda za sklic organov stranke, je še povedala Pivčeva. Tusk: Dobra koalicija za Slovenijo še vedno možna Predsednik NSi Matej Toninin predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Donald Tusk sta danes v Bruslju govorila o politični krizi v Sloveniji, je na Twitterju zapisal Tonin. Tusk je ob tem tvitnil, da je "dobra koalicija za Slovenijo še vedno možna" in pozval stranki, ki sta članici EPP, naj te možnosti ne zapravita.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Predsednik Nsi pa je zapisal: "S predsednikom EPP Donaldom Tuskom sva govorila o aktualni politični krizi v Sloveniji. Izrazil je zadovoljstvo, da je NSi stranka dialoga, ki išče učinkovite rešitve za slovenske izzive. Podpira tudi naše aktivnosti, da se v še večji meri uveljavijo načela demokracije in pravne države."