Paket Komplet - vključuje vse, kar potrebujete.

V Novi KBM se prilagajajo željam in potrebam svojih strank, zato omogočajo tudi sklenitev najbolj priljubljenega bančnega paketa, Paketa Komplet, kar iz udobja lastnega doma oz. praktično od kjer koli.

Odlično razmerje med vsebino in ceno Imetniki Paketa Komplet ocenjujejo, da jim je ta paket olajšal opravljanje bančnih storitev, hkrati pa za njegovo ceno dobijo vse, kar potrebujejo praktično vsak dan. Nedavno so v Novi KBM vanj vključili tudi letno vodenje trgovalnega računa in 25 % popust na vstopno oz. distribucijsko provizijo v vzajemne sklade v ponudbi banke, pri čemer se cena mesečnega nadomestila za Paket Komplet ni spremenila in znaša zgolj 4,99 € na mesec, vključuje pa tudi: - ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa Nove KBM, - Bank@Net in mBank@Net, - provizije za neomejeno število plačil nenujnih plačilnih nalogov v € prek spletne in mobilne banke do 50.000 € v EU, - nižjo obrestno mero za stanovanjski kredit glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev), - stroške odobritve za izredni limit do 8.500 € (ob izpolnjevanju pogojev) - in še več.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil in Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil. Vse na enem mestu Pomembna prednost izbire paketa bančnih storitev je, da so te v paketu cenejše kot posamično. Paketi po navadi vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo za brezskrbno in preprosto bančno poslovanje. To potrjujejo tudi zadovoljni imetniki Paketa Komplet, ki pravijo, da jim Paket Komplet nudi veliko storitev, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo, hkrati pa jim pri opravljanju bančnih storitev ni potrebno razmišljati o dodatnem plačilu nadomestila za posamezno opravljeno storitev, saj paketna cena zajame vse.

