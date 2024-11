Paket Pametna samooskrba: do 60 % nižje položnice za električno energijo

OGLAS

Gre za inovacijo, ki združuje moč dveh vodilnih podjetij v energetiki, GEN-I in GEN-I Sonce, ter prinaša novo raven energetske neodvisnosti. Ta inovativna rešitev izkorišča najnovejše tehnologije, omogoča vrhunsko učinkovitost in zagotavlja izjemne finančne prihranke – vse to brez dodatnih stroškov že od prvega dne. Paket Pametna samooskrba je dolgoročna investicija, ki vam omogoča korak v prihodnost. Razumevanje novega energetskega okolja Po ukinitvi sistema NET metering in prehodu na novo shemo samooskrbe je prišlo do opaznega upada zanimanja za postavitev sončnih elektrarn. Prejšnji sistem NET metering je gospodinjstvom omogočal, da presežke proizvedene električne energije pošiljajo v omrežje in jih pozneje koristijo, kar je omogočalo izravnavo njihovih stroškov skozi celotno leto. Nova shema, ki je v veljavo stopila s 1. 1. 2024, pa uvaja drugačna pravila obračunavanja in je prinesla določene izzive za uporabnike, ki so bili vajeni enostavnega sistema brez dodatnih stroškov. Ključna sprememba je ta, da mora lastnik sončne elektrarne plačati vso elektriko, ki jo prejme iz omrežja, ne glede na to, koliko elektrike odda v omrežje, torej ne več samo razlike. Poleg tega nova uredba določa, da obračunsko obdobje za prejeto in oddano električno energijo ni nujno več eno leto.

Paket Pametna samooskrba Največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji GEN-I Sonce se je na to spremembo hitro odzval in v sodelovanju z inovativnimi rešitvami podjetja GEN-I razvil napredni paket Pametna samooskrba, ki samooskrbo ponovno postavlja na prvo mesto zanimanja, ko govorimo o najvišjih prihrankih pri stroških električne energije. Paket vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja na način, da omogoča optimalen izkoristek hranilnika, vi pa zato vsak mesec prejmete fiksni popust na računu za električno energijo, odkup presežno proizvedene električne energije in dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni. Prednosti delovanja paketa Pametna samooskrba Gre za celovito rešitev, ki običajno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom spremeni v sistem pametnega upravljanja. Na ta način lahko dosežete do 60 % nižje stroške na računih za elektriko, kar prinaša dolgoročno finančno stabilnost in neodvisnost. Ključni element paketa je napredno upravljanje baterijskega hranilnika s strani podjetja GEN-I, ki zagotavlja stalen mesečni popust na računu za elektriko. Poleg tega paket vključuje visoko kakovostno sončno elektrarno, ki poskrbi za proizvodnjo električne energije za vaše potrebe in vam omogoča neodvisnost od gibanja cen na energetskih trgih. Ko energijo potrebujete iz omrežja, vam jo GEN-I zagotovi po fiksni in konkurenčni ceni, poleg tega vam omogoča samodejen odkup presežno proizvedene elektrike, kar dodatno zmanjša mesečne stroške. Prihranki iz treh virov Paket Pametna samooskrba združuje inovativne rešitve, ki zagotavljajo prihranke na več ravneh. 1. Pametno upravljanje hranilnika energije Vaš hranilnik energije shranjuje presežke energije, ki jih ne porabite takoj. Napredno upravljanje tega sistema omogoča, da se izkoristi celoten potencial baterije, kar vam prinaša fiksni mesečni popust na računu za elektriko. Na ta način so vaši stroški nižji skozi celo leto, ne glede na letni čas oz. nihanja v proizvodnji energije. 2. Odkup presežno proizvedene električne energije Vsak presežek proizvedene energije, ki ga ne morete porabiti ali shraniti, GEN-I odkupi v obliki dobropisa. Tako se vam mesečni strošek za električno energijo vsak mesec avtomatično zniža za odkupljeno energijo s strani GEN-I. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, to celo pomeni, da bo vaš strošek za električno energijo enak 0 €. Še več, preostala vrednost odkupljene energije se vam bo kot dobropis prenesla v naslednji mesec in vam znižala višino stroška tudi takrat. Ta produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni. 3. Proizvodnja električne energije za lastne potrebe Sončna elektrarna proizvaja elektriko za vaše gospodinjstvo, kar zmanjša vašo odvisnost od nakupov elektrike iz omrežja. Kadar pa jo potrebujete, vam jo paket zagotavlja po ugodni in fiksni ceni.

Brezobrestno odplačevanje, ki ne bremeni vašega proračuna Dodatna velika prednost paketa Pametna samooskrba je možnost brezobrestnega odplačevanja investicije, kar omogoča nakup brez dodatnih finančnih bremen. Na voljo so tri sheme odplačevanja: - 5-letno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot so brezplačno zavarovanje in vzdrževanje. - 7-letno odplačevanje z lastno udeležbo. - 10-letno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov. Z brezobrestnim odplačevanjem, ki ga nudi GEN-I Sonce za paket Pametna samooskrba si zagotovite nakup paketa, ne da bi vas strošek nakupa dodatno bremenil. Model odplačevanja je nastavljen tako, da si z mesečnimi prihranki, ki jih zagotavlja paket, poplačujete višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko, vključno z brezobrestnim odplačevanjem investicije, bo tako ostal zelo podoben tistemu, ki ga trenutno plačujete. Tako si z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje investicije. Po odplačilu sledi neprekinjeno obdobje do 60 % nižjih stroškov na računu , seveda pod pogojem, da ostanete na paketu Pametna samooskrba tudi po odplačilu investicije in tako koristite vse njegove ugodnosti. Z vključitvijo naprednih tehnologij in rešitvami za energetsko upravljanje ta paket predstavlja odlično dolgoročno rešitev, ki omogoča pot k energetski neodvisnosti in finančne prihranke, ne glede na sezonske spremembe ali nihanja v proizvodnji energije. Izkoristite najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini Da bo investicija še lažja, izkoristite finančne spodbude za postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom po novi zakonodajni shemi, ki jih omogoča družba Borzen. Višina subvencije za sončno elektrarno s hranilnikom energije znaša 675 € za 1 kW inštalirane nazivne električne moči sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe. V okviru storitve na ključ GEN-I Sonce vsem strankam uredi dokumentacijo in prijavo za pridobitev ustrezne subvencije, kar vam še dodatno olajša dostop do investicije. Število subvencij je omejeno, zato ne odlašajte. Na spletni strani www.gen-isonce.si izpolnite spletni obrazec in prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo za paket Pametna samooskrba. GEN-I Sonce vam s kalkulatorjem prihrankov pomaga do primerjave med trenutnimi stroški pri porabi električne energije in stroški, ki jih boste imeli po investiciji v paket Pametna samooskrba. Tako si lahko enostavno izračunate višino prihrankov pri stroških električne energije po prehodu na paket. Primer družine Novak Poglejmo si konkreten primer, da bodo prednosti paketa lažje razumljive. Družina Novak, ki uporablja toplotno črpalko, letno porabi približno 12.000 kWh električne energije, kar pomeni, da so pred odločitvijo za paket letno plačevali 2.266 € za elektriko. S paketom Pametna samooskrba pa so se njihovi letni stroški za elektriko zmanjšali za 60 % in sedaj letno prihranijo skoraj 1.400 €. Povprečni mesečni strošek za elektriko so z 189 € znižali na zgolj 76 €.

