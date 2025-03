Paket za reševanje romskih vprašanj bi šel lahko v obravnavo še ta mesec

Paket zakonodaje za reševanje romskih vprašanj je v zaključni fazi usklajevanja med ministrstvi, v javno obravnavo pa bi lahko šel do konca marca, je na delovnem obisku pri novomeškemu županu Gregorju Macedoniju povedal minister za delo Luka Mesec. Skupaj z zavodom za zaposlovanje so predstavili tudi projekt zaposlovanja Romov.

Po ministrovih besedah, ki koordinira skupino več ministrstev in urada vlade za narodnosti za pripravo omenjene zakonodaje, bodo usklajevanja med ministrstvi o paketu skušali zaključiti v četrtek. Nato bodo verjetno imeli še kakšen "intenziven krog usklajevanj" z župani in drugimi vpletenimi, paket pa bi lahko šel v javno razpravo nekje do konca marca. Pri pripravi paketa se sicer ukvarjajo predvsem s tem, kako zagotoviti, da bodo romski otroci vključeni v vrtec, da bodo uspešno dokončali šolo in da se bodo Romi lahko zaposlili. Iščejo tudi rešitve, kakšna naj bo pri tem vloga občin in kako koordinirati politike vlade, občin in nevladnih organizacij na tem področju, je povedal Luka Mesec.

Luka Mesec FOTO: Bobo icon-expand

Določene rešitve iz paketa so po njegovih besedah že v teku. Prav danes je bil v DZ sprejet zakon o financiranju občin, ki določa, da dobijo občine, ki imajo romska naselja, dodatek k proračunu. "Ta dodatek se mora zdaj začeti porabljati namensko, občine pa bodo morale tudi zelo jasno poročati, kako so ga porabile. Nočem preveč kritizirati županov ali občin, ampak tukaj do zdaj ni bilo vse v redu," je dejal. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes skupaj z zavodom za zaposlovanje v Novem mestu predstavilo tudi program zaposlovanja Romov z naslovom Romski vzor. V okviru programa po ministrovih besedah delodajalcem iz jugovzhodne Slovenije ponujajo, da država izvede usposabljanje Romov za delovna mesta, za katera bi delodajalci izkazali interes. Pri tem bi subvencionirala zaposlitev, zavod pa bi ponudil tudi mentorstvo Romov po tistem, ko bi že bili na delovnem mestu, da jim pomagajo privzgojiti delovne navade. Na ta način želijo po ministrovih besedah zaposliti predvsem "kritično skupino Romov".