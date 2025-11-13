Paket zakonov: pogoj nekaznovanosti za vse voljene funkcionarje

Z vloženim paketom zakonov želijo poenotiti ureditev nekaznovanosti in sodnega varstva funkcije za vse javne funkcionarje – od poslancev in državnih svetnikov, do predsednika republike ter županov in občinskih svetnikov, so sporočili. Na ta način bodo po njihovih besedah tudi tisti, ki mandat pridobijo na volitvah, zavezani enakim etičnim in pravnim standardom kot drugi zaposleni v javni upravi.
"Gre za vzpostavitev higienskega minimuma v slovenski politiki, tako na državni kot lokalni ravni. Zaupanje je temelj uspešne družbe. Če želimo povrniti zaupanje ljudi v skupnost in institucije, moramo začeti pri tistih, ki jih vodijo," pravi Nika Podakar, predsednica Gibanja Svoboda Mladi.
"Primeri, ko so posamezniki kljub pravnomočnim obsodbam ostajali na funkcijah ali znova kandidirali, so spodkopavali zaupanje v politiko in pravno državo," so zapisali.
Nadaljevanje pobude 'Kriminalec naj ne bo politik'
Današnji korak je nadaljevanje pobude Gibanja Svoboda Mladi "Kriminalec naj ne bo politik", s katero je podmladek stranke letos zbral več kot 5.000 podpisov državljank in državljanov za uvedbo pogoja nekaznovanosti. Na podlagi te pobude so bili sprejeti prvi sistemski ukrepi, zdaj pa jih nadgrajujejo v celovit pravni okvir, ki zajema vse ravni oblasti, so dejali.
"Paket danes vložene zakonodaje veča zaupanje v politiko. Zgledujemo se po najboljših evropskih praksah, kjer poštenost ni izbira, ampak pogoj. Ko danes gledam nazaj, vidim, da je naša pobuda dokaz, da se v Sloveniji da urediti marsikaj, če obstaja politična volja, znanje ter zagon. Kar se je začelo kot peticija, se danes preliva v zakonodajni postopek. To je naša skupna zmaga. Zato dovolite, da zaključim z mislijo, ki je vodila našo kampanjo in bo vodila naše delo tudi naprej: Slovenci si zaslužimo poštene politike. S paketom te zakonodaje bomo naredili pomemben korak v to smer," je še dejala Nika Podakar.
Cilj je vzpostaviti enoten, pregleden in pravičen sistem, ki bo veljal za vse – ne glede na to, ali funkcijo pridobijo z imenovanjem ali z volitvami, so poudarili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.