Paket zakonov: pogoj nekaznovanosti za vse voljene funkcionarje

Z vloženim paketom zakonov želijo poenotiti ureditev nekaznovanosti in sodnega varstva funkcije za vse javne funkcionarje – od poslancev in državnih svetnikov, do predsednika republike ter županov in občinskih svetnikov, so sporočili. Na ta način bodo po njihovih besedah tudi tisti, ki mandat pridobijo na volitvah, zavezani enakim etičnim in pravnim standardom kot drugi zaposleni v javni upravi.

"Gre za vzpostavitev higienskega minimuma v slovenski politiki, tako na državni kot lokalni ravni. Zaupanje je temelj uspešne družbe. Če želimo povrniti zaupanje ljudi v skupnost in institucije, moramo začeti pri tistih, ki jih vodijo," pravi Nika Podakar, predsednica Gibanja Svoboda Mladi.

"Primeri, ko so posamezniki kljub pravnomočnim obsodbam ostajali na funkcijah ali znova kandidirali, so spodkopavali zaupanje v politiko in pravno državo," so zapisali.