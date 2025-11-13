Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Paket zakonov: pogoj nekaznovanosti za vse voljene funkcionarje

Ljubljana, 13. 11. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
V.L.
Komentarji
37

Gibanje Svoboda skupaj s koalicijskimi partnerji vlaga paket šestih zakonov, s katerimi želijo razširiti pogoj nekaznovanosti tudi na vse voljene funkcionarje. Gre za nadaljevanje pobude "Kriminalec naj ne bo politik", ki jo je pred meseci zagnal podmladek stranke, Gibanje Svoboda Mladi, in s katero so zbrali več kot 5.000 podpisov državljank in državljanov.

Gibanje Svoboda
Gibanje Svoboda FOTO: Bobo

Z vloženim paketom zakonov želijo poenotiti ureditev nekaznovanosti in sodnega varstva funkcije za vse javne funkcionarje – od poslancev in državnih svetnikov, do predsednika republike ter županov in občinskih svetnikov, so sporočili. Na ta način bodo po njihovih besedah tudi tisti, ki mandat pridobijo na volitvah, zavezani enakim etičnim in pravnim standardom kot drugi zaposleni v javni upravi.

"Gre za vzpostavitev higienskega minimuma v slovenski politiki, tako na državni kot lokalni ravni. Zaupanje je temelj uspešne družbe. Če želimo povrniti zaupanje ljudi v skupnost in institucije, moramo začeti pri tistih, ki jih vodijo," pravi Nika Podakar, predsednica Gibanja Svoboda Mladi.

"Primeri, ko so posamezniki kljub pravnomočnim obsodbam ostajali na funkcijah ali znova kandidirali, so spodkopavali zaupanje v politiko in pravno državo," so zapisali. 

Nadaljevanje pobude 'Kriminalec naj ne bo politik'

Današnji korak je nadaljevanje pobude Gibanja Svoboda Mladi "Kriminalec naj ne bo politik", s katero je podmladek stranke letos zbral več kot 5.000 podpisov državljank in državljanov za uvedbo pogoja nekaznovanosti. Na podlagi te pobude so bili sprejeti prvi sistemski ukrepi, zdaj pa jih nadgrajujejo v celovit pravni okvir, ki zajema vse ravni oblasti, so dejali. 

"Paket danes vložene zakonodaje veča zaupanje v politiko. Zgledujemo se po najboljših evropskih praksah, kjer poštenost ni izbira, ampak pogoj. Ko danes gledam nazaj, vidim, da je naša pobuda dokaz, da se v Sloveniji da urediti marsikaj, če obstaja politična volja, znanje ter zagon. Kar se je začelo kot peticija, se danes preliva v zakonodajni postopek. To je naša skupna zmaga. Zato dovolite, da zaključim z mislijo, ki je vodila našo kampanjo in bo vodila naše delo tudi naprej: Slovenci si zaslužimo poštene politike. S paketom te zakonodaje bomo naredili pomemben korak v to smer," je še dejala Nika Podakar. 

Cilj je vzpostaviti enoten, pregleden in pravičen sistem, ki bo veljal za vse – ne glede na to, ali funkcijo pridobijo z imenovanjem ali z volitvami, so poudarili. 

gibanje svoboda zakon nekaznovanost
Naslednji članek

Kontroverzni trgovinski sporazum: stabilnost ali grožnja domačim kmetom in zdravju?

SORODNI ČLANKI

Predali več kot 5000 podpisov pod peticijo 'Kriminalec naj ne bo politik'

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
13. 11. 2025 15.04
Sekta obsojenega kriminalca komunista jufkota je živčna.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
13. 11. 2025 14.58
+3
Bla ,bla ,bla nic od tega ne bo resnično, ker pol ostanemo brez politikov ,saj niti eden ni neomadezevan....
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
13. 11. 2025 14.56
+2
zakaj samo voljene-za tista imenovanja na zaupanje pa to ne bi veljalo?
ODGOVORI
2 0
RUBEŽ
13. 11. 2025 14.48
+2
Pravilno. Še osebni asistenti morajo predložiti ta papir. In vse nepridiprave v zapor. Eni taki so že 3 desetletja v parlamentu.
ODGOVORI
4 2
ROMELS
13. 11. 2025 14.47
+3
Ta predlog mladih svobode je kot komunistična utopija. V komunizmu ne bo: revščine, ne kriminala, ne neenakosti.........vse bo kot v raju. Pohitimo tja in živela svoboda.
ODGOVORI
5 2
JApajaDAja
13. 11. 2025 14.52
+1
poglej si poreklo in cv predlagateljice :-)
ODGOVORI
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
13. 11. 2025 14.46
+8
Ne zanimajo nas več svobodni.. Svoj obraz so pokazali v 3 treh letih delovanja. Nikoli več svobode na oblasti in levičarjev v parlamentu.
ODGOVORI
9 1
Roadkill
13. 11. 2025 14.45
+5
Upajmo samo da bo tudi krivosodje opravilo svoje delo ker drugače je to le Sizifovo delo. To da razni skorumpirani župani že 20 let kraljujejo ni uredu
ODGOVORI
6 1
JOSEPH HAYDN
13. 11. 2025 14.44
+3
Novica o svobodi, a vse komentatorje žuli samo Janša 🤣 Oh ja
ODGOVORI
6 3
tamiflu
13. 11. 2025 15.01
jasno, on je kapo di banda , veliki boss, šef, boter
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
13. 11. 2025 14.43
+2
pravilno, velja naj pravnomočna obsodba zadnje inštance sodišča..us ali esčp !
ODGOVORI
2 0
GorazdT
13. 11. 2025 14.38
-2
Ja in? Na tistega, ki to ciljajo...ne bo šlo. Res je bil v zaporu, vendar je uspel s pritožbo, je bilo sojenje vrnjeno na nižjo instanco in potem zastarano. Torej, če želi dobiti potrdilo o nekaznovanosti, ga dobi :)
ODGOVORI
5 7
kunccix
13. 11. 2025 14.42
-1
Niti pod razno ni tale zapis resnica. JJ ima več kaznivih dejanj potrjenih in tudi pravnomočnih. Je sicer plačal kazni RK Slovenije v izogib pogojnih kaznih je pa kaznovan in evidence so precej polne
ODGOVORI
4 5
thetech
13. 11. 2025 14.42
-1
Tisti je uspel z zavlačevanjem...
ODGOVORI
1 2
enapi
13. 11. 2025 14.37
+2
Potem bo janša stric iz ozadja 😂
ODGOVORI
6 4
brezveze13
13. 11. 2025 14.37
+0
hitijo z bluzenjem , april se nezadržno bliža
ODGOVORI
6 6
brezveze13
13. 11. 2025 14.35
+0
ne vem kako bodo to izpeljali, v tem primeru pogoj nekaznovanosti , mora med prvimi odstopiti kompletna vlada
ODGOVORI
5 5
kunccix
13. 11. 2025 14.39
-1
Ja, pa večji del opozicije! Tole ima mojo 100% podporo!!!
ODGOVORI
5 6
enapi
13. 11. 2025 14.33
+6
Gotovo je z sds.
ODGOVORI
10 4
blackwizard
13. 11. 2025 14.33
+2
V svobodi je tudi kriminalec, kako to mogoče, za levičarje so drugi pogoji očitno
ODGOVORI
7 5
Roadkill
13. 11. 2025 14.31
+4
To je pogreb za razne Ruparje in pleškote
ODGOVORI
10 6
enapi
13. 11. 2025 14.31
+2
Bravo in končno. Vlada ki si upa in dela.
ODGOVORI
10 8
enapi
13. 11. 2025 14.31
+2
Bi dodal, da tudi albanec ne sme biti, vendar že pri tem kriteriju odpade.
ODGOVORI
7 5
bb5a
13. 11. 2025 14.30
+4
Nej dajo že na aktivne ovadbe in obtožbe prepoved... lahk tud Golob odstop in pol počaka zunaj parlamenta, oziroma kar v zaporu...
ODGOVORI
7 3
tech
13. 11. 2025 14.30
+2
Glede na to, da politiki itak ne odgovarjajo za nič, je to "Kriminalec naj ne bo politik" samo sebi namen. Tu noter bi morali biti všteti vsi vpleteni v aferi Spirit, znameniti stavbi na Litijski in una ki je bila premaknjena iz ministrice v SŽ.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330