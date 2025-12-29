Pakete pozornosti dobili samo zaposleni, ki niso bili na bolniški

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili pri Zagovorniku načela enakosti, se je nanje obrnil delavec, čigar delodajalec je zaposlene obvestil, da so zanje pripravili pakete pozornosti. Vendar pa so to ugodnost lahko koristili samo tisti, ki v določenem obdobju niso bili bolniško odsotni.

Delavec je zatrdil, da se mu zdi to diskriminatorno, saj razlikovanje med zaposlenimi temelji samo na tem, ali so bili v tem določenem obdobju bolni oziroma so bili z dela odsotni zaradi skrbi za družinske člane.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih. Delodajalca je seznanil, da se nagiba k ugotovitvi diskriminacije, saj kaže, da je nekatere zaposlene slabše obravnaval izključno zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in tudi starševstva.

Delodajalec je v odzivu med drugim pojasnil, da so akcijo spodbujanja prisotnosti na delovnem mestu izpeljali z namenom spodbujanja zanesljivosti, pripadnosti in timskega duha. Želeli so tudi izpostaviti trud tistih, ki s svojo zavzetostjo in prisotnostjo prispevajo k nemotenemu delovanju ekipe. Poudaril je, da so akcijo zasnovali z dobrimi nameni in brez želje po izključevanju ali pritiskih.

Kot so pojasnili pri zagovorniku, se je delodajalec nato odločil za odpravo kršitve in je ugodnost ponudil tudi vsem ostalim zaposlenim. Zagovornik je zato postopek ugotavljanja diskriminacije ustavil.