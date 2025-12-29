Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pakete pozornosti dobili samo zaposleni, ki niso bili na bolniški

Ljubljana, 29. 12. 2025 11.33 pred 24 minutami 2 min branja 11

Avtor:
U.Z. STA
Novoletno darilo

Delodajalec, ki je tako imenovane pakete pozornosti pripravil samo za zaposlene, ki v določenem obdobju niso bili bolniško odsotni, je po ugotovitvah Zagovornika načela enakosti ravnal diskriminatorno. Po zagovornikovem pozivu je diskriminacijo odpravil.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili pri Zagovorniku načela enakosti, se je nanje obrnil delavec, čigar delodajalec je zaposlene obvestil, da so zanje pripravili pakete pozornosti. Vendar pa so to ugodnost lahko koristili samo tisti, ki v določenem obdobju niso bili bolniško odsotni.

Delavec je zatrdil, da se mu zdi to diskriminatorno, saj razlikovanje med zaposlenimi temelji samo na tem, ali so bili v tem določenem obdobju bolni oziroma so bili z dela odsotni zaradi skrbi za družinske člane.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bilo zaradi takšnega merila za dodelitev ugodnosti prikrajšana približno polovica zaposlenih. Delodajalca je seznanil, da se nagiba k ugotovitvi diskriminacije, saj kaže, da je nekatere zaposlene slabše obravnaval izključno zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja in tudi starševstva.

Delodajalec je v odzivu med drugim pojasnil, da so akcijo spodbujanja prisotnosti na delovnem mestu izpeljali z namenom spodbujanja zanesljivosti, pripadnosti in timskega duha. Želeli so tudi izpostaviti trud tistih, ki s svojo zavzetostjo in prisotnostjo prispevajo k nemotenemu delovanju ekipe. Poudaril je, da so akcijo zasnovali z dobrimi nameni in brez želje po izključevanju ali pritiskih.

Kot so pojasnili pri zagovorniku, se je delodajalec nato odločil za odpravo kršitve in je ugodnost ponudil tudi vsem ostalim zaposlenim. Zagovornik je zato postopek ugotavljanja diskriminacije ustavil.

nagrajevanje zaposleni paket pozornosti delodajalec diskriminacija

Silvestrska noč bo jasna in mrzla, dan pa sončen

SORODNI ČLANKI

Nov primer diskriminacije pri izplačilu poslovne uspešnosti

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
29. 12. 2025 12.00
to z temi božičnicami je kiks. eni ki so jih že sedaj imeli, so letos dobili nižje kot sicer...., to bi morala biti čisto poslovna odločitev, ne pa politična....
Odgovori
0 0
BR1AF
29. 12. 2025 11.58
neumnost pa taka...to izhaja verjetno iz navad delomrznežev ..prav je ,da tisti ,ki delajo dobijo nagrado ... uravnilovka bi morala dopuščati izjeme npr št dni bolniške ali pa naveden razlog...če je opravičljiva bolniška se naj taka nagrada izplača tudi tem ,ki so na bolniški...če je neopravičljiva kot je bil nedavni članek na pop TV, da se gre za vsako figo na urgenco pa seveda takemu nagrada oz ugodnosti ne pripadajo...Še več moral bi kolegijalno sam dati odpoved saj je čisti balast in demotivacija za kolektiv...
Odgovori
0 0
Artechh
29. 12. 2025 11.58
Vedno so samo lenuhi deskrimunirani. Zanimivo.
Odgovori
+3
3 0
RecMiG
29. 12. 2025 11.57
V Nemčiji delavci univerzitetnega kliničnega centra Bonn dobijo 200€ dodatka, če v letu niso koristili bolniške, pa je to javni sektor. Kakšna diskriminacija bi naj to bila v privat sektorju po tem?
Odgovori
+3
3 0
AugustLandmesser
29. 12. 2025 11.55
opevane zahodne vrednote, tradicija in kultura....če je človek bolan ni niti številka.....Dokaz 1. Delodajalec je v odzivu med drugim pojasnil, da so akcijo spodbujanja prisotnosti na delovnem mestu izpeljali z namenom spodbujanja zanesljivosti, pripadnosti in timskega duha.
Odgovori
-1
0 1
nemski_ovcar
29. 12. 2025 11.55
Ni to javna uprava kjer lahko afne guncajo pa nihče ne opazi in se ne pozna pri delu...v privat je treba pa delat, drugače ni za plače
Odgovori
+2
2 0
nemski_ovcar
29. 12. 2025 11.54
Pravilno...malo smrkajo pa so že doma....
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
29. 12. 2025 11.50
bolj "človeško" gesto bi delodajalec naredil v obratni smeri...sploh tistim, ki so resnično bolni,dalj časa....
Odgovori
-1
1 2
Vrana in vrabček
29. 12. 2025 11.48
Zelo veliko je izkoriščanja bolnišk, zato delodajalca na nek način tudi razumem. S to gesto je hotel nagraditi tiste, ki so res delali in mislim da je prav da si ti ljudje zaslužijo dodatno nagrado. Jaz bi to pravilo uvedla tudi za regres in božičnico.
Odgovori
+4
6 2
StAnalitik
29. 12. 2025 11.48
Pri nas so nagradili delovca mesexa,5 mofelov,ki niso bili na bolniški,skupaj okoli 2000€,nam so pa nakazali 160€ božičnice z izgovorom,da je vlada zafrknila,ker so prepozno objavili zakon.KOŠNIK
Odgovori
+0
2 2
IskraLJ
29. 12. 2025 11.56
Edino pravilno, kaj ti bi doma sedel, dobival plačo, regres in še 2.000 nagrade naj ti dajo! Delaj kaj, doprinesi kaj podjetju, državi, družini in potem boš upravičen še do teh 2.000 eur.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425