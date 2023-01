Pakt Janše in Vučića? Orkestrirala naj bi preiskave proti Golobu in Đilasu

O sodelovanju tretje vlade Janeza Janše in srbskega voditelja Aleksandra Vučića pričajo dokumenti in pričevanja, ki jih je pridobil portal Necenzurirano. Slovenski urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki ga je vodil Damjan Žugelj, je po pisanju portala jeseni 2021, ko so se bližale srbske parlamentarne volitve, začel zbirati podatke o računih Dragana Đilasa v Sloveniji in drugih evropskih državah. Temu so sledile aktivnosti srbskega UPPD, ki je na Balkanu raziskoval račune, transakcije in posle družbe GEN-I.