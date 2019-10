Paladij je dražji od zlata!?

Paladij in platina se uporabljata kot katalizatorja za nadzorovanje izpušnih plinov pri izgorevnaju goriva. Paladij se primarno uporablja kot katalizator pri bencinskih motorjih, platina pa se uporablja pri dizelskih motorjih. V razvitem svetu so že nekaj časa priljubljeni bencinski motorji, ki so znatno pozitivno vplivali na povpraševanje po paladiju. Vedno strožji standardi emisij v Evropi in na Kitajskem si prizadevajo za prehod na bencinske motorje. Na drugi strani je ponudba paladija omejena, Rusija in Južna Afrika sta največja proizvajalca, kar je eden ključnih dejavnikov vztrajne rasti cen.

V teh razmerah je največja ovira za nadaljnje povišanje cene paladija nedavna upočasnitev svetovne gospodarske rasti in dolgotrajna trgovinska vojna. Ti dejavniki lahko negativno vplivajo na avtomobilsko industrijo in posledično na povpraševanje po paladiju.

Cena paladija zaenkrat še ne kaže znakov upada, vendar negativni ameriški gospodarski podatki, objavljeni v začetku oktobra, pošiljajo opozorilni signal. Če se bo ameriško gospodarstvo še naprej razvijalo in bosta Kitajska ter ZDA dosegle trgovinski sporazum, obstaja velika verjetnost, da se bo cena paladija v prihodnjem obdobju še naprej dvigovala.

