'Paliativna oskrba otroka je veliko več kot oskrba pred umiranjem'

Starša fantka Marcela, ki je bil pri komaj enem mesecu diagnosticiran s spinalno mišično atrofijo, konec maja pa zaradi bolezni preminil, sta v težkih trenutkih podporo in pomoč dobila pri timu, ki skrbi za paliativno oskrbo otrok na Pediatrični kliniki v Ljubljani. V zahvalo je nastal dobrodelni dogodek Marcelova tržnica. V nedeljo bodo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani med 10. in 20. uro zbirali sredstva za tim, ki pomaga neozdravljivo bolnim otrokom in njihovim družinam.

Kot je povedala Marcelova teta Nika Babić, se bo na Marcelovi tržnici dogajalo ogromno, od kulinaričnih ponudnikov do glasbenega programa, odvil se bo tudi srečelov. "Na strani na Facebooku Marcelova tržnica poteka tudi dražba dresov vrhunskih slovenskih športnikov, dražimo tudi različne aktivnosti, tako da vse vabim, da pogledajo stran na Facebooku in da pridejo tudi na Marcelovo tržnico," je poudarila. Na tržnici bodo ozaveščali o hudih oziroma neozdravljivih boleznih in o ekipi paliativne oskrbe, ki je Marcelovim staršem omogočila res najboljšo oskrbo za sina.

Sredstva lahko donirate tudi z SMS-sporočilom: MT5 na 1919 Sredstva bodo namenjena paliativni ekipi na pediatrični kliniki.

Kako pa poteka paliativna oskrba otroka? Anamarija Meglič, vodja paliativnega tima na pediatrični kliniki, je v oddaji 24UR Zvečer uvodoma pojasnila, da lahko v vseh obdobjih življenja pride do smrti, tudi pri otrocih. Na pediatrični kliniki zdravijo otroke z raznimi boleznimi, tudi neozdravljivimi, zato se je spontano pojavila potreba po oskrbi teh otrok. "Začnemo s prvim pristopom do staršev, da spoznamo njihova pričakovanja, cilje, otroka in družino. Poznati moramo otrokovo zdravstveno stanje, nato pa pritegnemo različne zdravstvene sodelavce, ki sodelujejo v zdravstveni oskrbi otroka, to so pediatri, kirurgi, anesteziologi, medicinske sestre," je povedala.

icon-expand Pediatrična klinika FOTO: Gregor Ravnik