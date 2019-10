Pamet v roke!

Poglejmo, kaj se pravzaprav dogaja. V minimalnih zmagovalnih koalicijah obstajajo stranke, ki imajo izrazito velik koalicijski (izsiljevalski) potencial. To pomeni, da so te stranke sposobne izsiliti marsikaj od svojih koalicijskih partnerjev. Praktično v vsakem trenutku lahko takšna stranka zagrozi z izstopom iz koalicije in pristopanje k neki drugi koaliciji, v kateri bi njen izsiljevalski potencial lahko bil enako velik ali še večji. Pri tem je potrebno izpostaviti, da velikost stranke (število mandatov v parlamentu) ne igra nujno pomembne vloge. Pogajalska moč stranke torej nima veliko veze z velikostjo stranke, v kolikor slednja ne predstavlja pomembnega člena za sestavo parlamentarne večine (v aktualni vladi sta to na primer DeSUS in SAB).

Pojem minimalne zmagovalne koalicije je zelo razširjen in uveljavljen. Pogoj za njegovo delovanje so politiki, ki se vedejo racionalno. To pomeni, da je njihovo vedenje vedno usmerjeno k sebičnim ciljem. To pomeni, da politiki v vseh situacijah morebitne altruistične motive podrejamo osebnim interesom. Altruistično vedenje, ki je s perspektive etike lahko popolnoma opravičljivo, ni skladno z racionalnim in z naravo političnega odločanja. Gledano iz politične perspektive tisti, ki se vede skladno s svojimi altruističnimi motivi, deluje iracionalno, ne glede na cilj, ki ga pri tem zasleduje. Z drugimi besedami, racionalno vedenje politikov je omejeno na tisto, ki vodi k uresničevanju političnih ciljev. V kontekstu demokracije to pomeni: če je osnovni cilj volitev to, da se izbere vlada, je z volitvami povezano racionalno vedenje zgolj in samo tisto, ki je usmerjeno v doseganje tega cilja.

Tako se trenutno vedejo vse stranke aktualne koalicije. Politiki na glas govorijo, da je potrebno ”ohladiti glave” in braniti obstoj vlade za vsako ceno, ne glede na to, da pri tem zaidejo ideološko in povozijo svoje programe in obljube, ki so jih pred volitvami dajali volivcem. Vlado vodijo dokaj močne centripetalne tendence, ki se odražajo kot posledica tekmovanja med koalicijskimi partnerji. Pri tem imajo ključno vlogo stranke z močnim koalicijskim potencialom (v tem sklicu parlamenta sta to stranki LMŠ in SMC), ki obrodi sadove predvsem v situaciji, ko stranka začne groziti z izstopom iz vlade, ker ji ni všeč formula, po kateri se delijo fiksne koristi. Še enkrat, programi in želje volivcev so v tem primeru sekundarnega pomena. Stranke, ki so močno motivirane z željo, da uresničijo svoj program, lahko na to vplivajo le tako, da ostanejo zunaj glavnega toka politike (zato Levica).

Praktično vse stranke v trenutni koaliciji se sklicujejo na ideološko prazne koncepte. Politike (zakoni), za katere glasujejo, po njihovih besedah ne smejo biti ”ne leve in ne desne”, ampak dobre za vse ljudi. Politiki torej prisegajo na preseganje ideoloških razlik oziroma na vrednotno nevtralnost, pri čemer so prepričani, da so vse ideje zrasle v njihovi glavi. Večinoma gre za posameznike, ki sicer imajo formalno izobrazbo, vendar tavajo stisnjeni in izgubljeni med soočenimi ideologijami, brez nujno potrebnega intelekta, ki bi jim pojasnil, kaj so posledice njihovih stališč in odločitev.