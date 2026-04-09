Pametna čelada za jamarje zmagala na tekmovanju v podjetniških idejah

Pametna čelada za jamarje, krema iz bazilike za odganjanje komarjev in blaženje pikov ter bonbon, ki ženskam pomaga pri menstrualnih krčih. To je le nekaj od 274 poslovnih idej, ki so jih mladi predstavili na letošnjem tekmovanju v podjetniških idejah Popri. Tokrat se je pomerilo več kot 700 mladih, ki komisijo vedno znova presenetijo s svojo drznostjo. Podjetništvu in sodobni tehnologiji bi morali prilagoditi tudi učni program v osnovnih šolah, ob tem opozarja predsednica države.