Pametna kozmetika - narejena samo za vaš tip kože

Nega obraza je nepogrešljiva lepotna rutina vsake ženske, ki skrbi zase.

Pod bremenom vsakdanjega življenja so potrebe kože vsak dan večje in zahtevnejše, zato je skrb za kožo resnično pomembna. A kako vemo, kaj naša koža zares potrebuje? Tako, da hodimo na drage tretmaje in preglede kože? Ne nujno.

Danes je nabor kozmetičnih proizvajalcev ter izdelkov resnično pester in vsi ponujajo izdelke, ki naj bi naši koži odgovarjali in na njej pustili čudeže. V nakup nas prepričajo zanimive reklame, lepe fotografije ter zvezdnice in influencerke, ki predstavljajo obraz izdelka. Ali to pomeni, da bo takšna krema resnično odgovarjala naši koži in učinkovito odpravila ter preprečila težave? Je mogoče, da iste sestavine in formula v eni kremi odgovarjajo na tisoče ženskam, različnim tipom kože in odpravljajo različne težave? Mislimo da ne.

Vsaka koža je različna, unikatna in potrebuje individualno obravnavo. Žal pa nas večina svoje kože sploh ne pozna, ne poznamo kozmetičnih izdelkov, še manj pa njihovih sestavin. Da bi odpravili in preprečili težave ter pomanjkljivosti na naši koži, moramo najprej identificirati problem ter tip kože, nato pa poiskati ustrezno formuliran izdelek - to pomeni, da izdelek vsebuje kozmetične sestavine, ki so namenjene točno določenemu problemu in blagodejno delujejo na kožo. Če se soočate z rdečico in širokimi, vidnimi porami, vam krema proti gubam ali krema proti mozoljem ne bo dosti pomagala. V tem primeru potrebujete kremo, ki bo delovala neposredno na odpravljanje rdečice in vidnosti por, hkrati pa preprečila dehidracijo kože ter nastanek gub in mozoljev. Si predstavljate kako pametna bi bila takšna krema: delovala bi na točno določeno težavo, hkrati pa preprečila nastanek novih težav!

Živimo v času napredne tehnologije, s katero je vse to mogoče! Ekipa žensk iz podjetja Derma-Luxe Cosmetics so v začetku letošnjega leta lansirale novo linijo Pametne kozmetike Active Luxe Cosmetics. Izhajale so iz dejstva, da večina žensk svoje kože ne pozna dovolj dobro in da zaradi nasičenosti trga ne znajo izbrati pravega izdelka zase. Mnoge ženske tako porabijo veliko denarja za preizkušanje različnih krem, a so na koncu razočarane, saj se stanje kože zaradi tega še poslabša. Zato so na spletni strani Pametna kozmetika Active Luxe namestili pametni skin test, ki ga v ozadju vodi umetna inteligenca in omogoča napredno analizo kože. Test lahko opravite popolnoma brezplačno tako, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki so uvod v analizo kožo in naložite svoj selfie (fotografijo svojega obraza). S pomočjo inteligentnih algoritmov sistem skenira vašo fotografijo in postavi zelo natančno diagnozo kože. Paziti morate le, da natančno upoštevate navodila za slikanje - da je vaša koža popolnoma čista in da se slikati na naravni svetlobi.

